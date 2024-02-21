畢馬威料港財赤1300億

促樓市全面撤辣挽人才 設部門審視稅制 本港財政未止血，會計師行畢馬威預測，本港2023/24財政年度將錄得赤字1,300億元，較港府原預測的赤字544億元高超過一倍，建議港府應有策略地運用財政儲備，以增強香港的競爭力及把握未來發展機遇，並採取措施維持國際金融中心，包括為吸引人才而全面撤辣。

估下月儲備降至7075億 畢馬威稅務合夥人何家輝表示，本港生活成本高企，特別是租金，而人才是維持本港商業及金融中心地位的重要因素，故建議港府全面撤辣，並向重點企業向香港人才提供的股份獎勵，獲薪俸稅豁免，以吸引及挽留人才。

他又指，樓市辣招是為壓抑當時的炒風，港府去年減辣後，未見樓市炒賣情況，認為現時具備撤辣條件。不過，樓市成交受多重因素影響，難言撤辣對樓市的提振作用有多大。

本港財政儲備跌至不足一萬億元水平，畢馬威預期，3月底財政儲備降至7,075億元，相當於約11個月政府開支。該行稅務合夥人梁愛麗指，現時財政儲備仍較2003年「沙士」時期多兩倍半，加上政府並無借貸，認為港府財政依然穩健，而財赤則主要是估計土地收入及印花稅收入分別較原先估算少510億元及340億元。

宜減稅誘外企設總部 不過，面對財政開支壓力，港府必須推動經濟增長，創造收入。畢馬威建議，鼓勵更多外國企業在港設立地區總部，並且對其產生的合資格利潤，採用8.25%減半利得稅優惠，同時引入特殊稅務虧損措施，鼓勵投資初創企業及科研項目等。

至於支持本港企業及民生方面，畢馬威建議，為合資格在職家庭就僱用家庭傭工提供稅務減免，提高子女免稅額，並寬減100%利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限6,000元。

在持續財赤下，多方要求政府開源。何氏建議政府設立部門，全面審視本港稅制。梁愛麗補充，在過去20年，世界或本地稅制已出現很大變化，有需要重新且全面檢視本港長遠稅制，包括從香港長遠發展定位、保留現時稅務優勢與否、拓展新的收入等角色衡量，強調不能針對單一稅種進行討論。

事實上，港股成交疏落勢必拖低股票印花稅這個重要稅收。議員李惟宏認為，下調股票印花稅未必能太進取，期望政府與監管機構認真考慮業界10項刺激港股流動性的措施，如調整每手股票買賣單位、提高市場零售化、促進更多投資者入市等，並多與業界溝通。港府亦應從開拓新市場、持續改革市場、促進市場多元化發展，以紓緩金融業界的壓力。

香港證券及期貨專業總會希望政府持續監察及檢討股票印花稅，又建議認可伊斯蘭金融和《伊斯蘭律法》，以促進伊斯蘭金融在香港落地。