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積金半月人均賺近四千 年內仍蝕

港股昨日成交額縮至769億元。<br>（中新社圖片） 港股昨日成交額縮至769億元。<br>（中新社圖片）
港股昨日成交額縮至769億元。
（中新社圖片）
環球股匯債市表現牽動打工仔的強積金投資回報，強積金顧問公司GUM公布，截至2月15日首半個月，強積金輕微反彈1.6%，人均賺3,919元，但今年開局至今人均仍蝕1,113元。
按各大投資組別劃分，美國股票基金在2月首半個月升3.8%，年內升5.4%；香港股票基金2月同期則進帳3.4%，年內仍跌6.5%。
恒指回升 北水續掃貨
回看港股昨日表現，內地下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR）力度遠超市場，帶動恒指反覆做好，收市彈91點或0.57%，報16,247點，成交縮至769億元。北水連續第4日流入，昨日金額為34.71億元，累計流入資金146.82億元。另全日沽空比率為20%。
內地電動車「一哥」比亞迪股份(01211)發動新一輪價格戰，連帶同業跟隨降價，比亞迪收市跌2.25%，報182.2元；小鵬汽車(09868)再跌3.65%，收報35.55元。
中海油12年高 藥明系彈
中特估概念的資源股續做好，中國海洋石油(00883)連升5日，昨再升3.31%，收報15.58元，以收市價計創2012年後新高；中國石油(00857)及中國石化(00386)均升逾1%。瑞銀指，地緣政治因素提振油價走勢，認為「三桶油」可受惠。
藥明系則反彈，藍籌藥明生物(02269)及藥明康德(02359)各升3.73%及7.86%，半新股藥明合聯(02268)更升17.39%。
另北京產權交易所近日披露，中兵北斗應用研究院擬轉讓千尋位置7.7%股權，轉讓底價約13.08億元人民幣，即千尋位置整體估值達169.87億元人民幣。據報中兵北斗與阿里巴巴(09988)各持有千尋位置41.958%股權。阿里昨收報72.15元，升0.91%。
內地投行中金認為，國指及科指檢討結果料對中國聯通(00762)及同程旅行(00780)影響正面，估計被動資金流入所需時間最多是聯通，料帶來2,673萬美元（約2.08億港元）流入，流入時間約1.5日。同程旅行預計將帶來1.9億美元（約14.82億港元）流入，流入時間約21.4日。
另金管局昨發出人民幣央行票據投標結果，3個月期票據發行額300億元人民幣，申請額563.25億元人民幣，中標利率3.04厘；一年期據發行額150億元人民幣，申請額377.27億元人民幣，中標利率2.79厘。
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