積金半月人均賺近四千 年內仍蝕

環球股匯債市表現牽動打工仔的強積金投資回報，強積金顧問公司GUM公布，截至2月15日首半個月，強積金輕微反彈1.6%，人均賺3,919元，但今年開局至今人均仍蝕1,113元。

按各大投資組別劃分，美國股票基金在2月首半個月升3.8%，年內升5.4%；香港股票基金2月同期則進帳3.4%，年內仍跌6.5%。

恒指回升 北水續掃貨 回看港股昨日表現，內地下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR）力度遠超市場，帶動恒指反覆做好，收市彈91點或0.57%，報16,247點，成交縮至769億元。北水連續第4日流入，昨日金額為34.71億元，累計流入資金146.82億元。另全日沽空比率為20%。

另金管局昨發出人民幣央行票據投標結果，3個月期票據發行額300億元人民幣，申請額563.25億元人民幣，中標利率3.04厘；一年期據發行額150億元人民幣，申請額377.27億元人民幣，中標利率2.79厘。