中證監開多場座談會 倡嚴把關新股

有「券商屠夫」之稱的吳清，上任中證監主席後展開密集工作，日前更帶隊前往銀河證券位於北京金融街的營業部調研，與10多位個人投資者代表進行了座談交流，據悉相關對象均為營業部客戶，且「談了不短的時間」。

主席帶隊赴銀河證券交流 銀河證券工作人員則表示，參加調研的基本上是銀河證券董事長、營業部總經理，還有一些公司領導，以及營業部的客戶，但確實名單並不清楚，選擇標準也不知道，而具體調研內容是「傾聽業界的心聲以及對市場的抱怨」。另有職員表示，「吳清來開座談會，內部員工並不知情，當時只接到未經允許不能上5樓的通知，後來才知道是吳清去5樓。」

要留意，今次的座談地點銀河證券金融街營業部是一家老牌營業部，距離中證監所在的富凱大廈距離約550米。資料顯示，該營業部於1994年5月正式開業，且曾是全國最牛營業部之一，2008年總交易額排名全國第7。

與此同時，中證監官網資料提及，在2月18至19日召開了系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。消息指，中證監兩日之內共召開10多場座談會，其中吳清主持了兩場。

在座談會上，有建議嚴把新股准入關，堅持以投資者為本的理念，規範各類交易行為，提升制度公平性。

逾300領袖出席港監管論壇 另香港證監會昨宣布，逾300名亞太區和本地金融界領袖將於本月底出席本港舉辦的亞太證券監管高峰論壇，屆時10多位演講嘉賓將會就地區資本市場的發展交流意見，並討論亞洲市場的未來路向。