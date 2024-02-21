為國讓利損淨息差 四大內銀股仍漲

花旗予內銀股目標價

滬股倒升 深市跑輸 內銀向被視為「國家隊」資金托市的重點股，「中特估」較多的滬綜指先跌後升，收市升0.42%，以接近全日高位的2,922點收市。深圳則繼續跑輸上海，深成指尾段倒升，全日升幅僅0.04%，收報8,905點；深圳創業板指數微跌0.01%，收報1,746點。兩市總成交額約7,894億元（人民幣‧下同），滬股通錄淨買入15.36億元，深股通則錄淨賣出16.59億元。

花旗不否認，內銀淨利息收益率（淨息差）續下滑，本年或跌穿可持續水平，可以預期會繼續減存息。基於5年期以上LPR減0.25厘、拆息同時跌0.05厘推算，內銀明年淨息差平均跌7.5點子，純利平均跌5.5%，工行和中行淨息差受影響較大。然而，去年12月中再劈存息，可提振明年淨息差7.4點子和純利5.2%，因此中國人民銀行日前無必要讓人民幣冒貶值風險，下調MLF利率。

該行續指，內地銀行貸款更多與一年期LPR掛鈎，其按兵不動有助保障銀行盈利與放貸能力；下調5年期以上LPR的好處固然是有望提振樓按需求，並讓當局展示刺激樓市決心，且實際上現有樓按的按息很多待明年1月才重新定價。

恒大地產遭上交所處分 凱基亞洲投資策略部主管溫傑評論，內銀為國讓利人所共知，早已反映於股價，風險反而不大，但「財息兼收」不及中資電訊股，較看好去年撥備前盈利較好的建行和中行。然而，股市從今年低位累積一定升幅，不太寄望今次減貸息刺激作用很大，其救樓市實效也可能被國民對經濟前景的擔憂打折扣，直言LPR和存款準備金率仍要再減。