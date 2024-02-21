華減貸息史上最激 樓市需求難有起色

內銀即調低房貸息 券商估短期再出擊 中國貸款市場報價利率（LPR）相隔半年首次進行非對稱減息，其中5年期以上LPR時隔8個月調整，由4.2厘大幅調降25點子至3.95厘，創LPR制度2019年生效以來最大降幅，一年期LPR卻連續6個月企在3.45厘。市傳國有大行昨通過境內掉期及即期市場操作穩定人民幣匯價，促使在岸及離岸人民幣匯價周二雙雙企穩。

分析指，5年期以上LPR下調更符合穩地產、穩經濟及穩匯率的政策訴求，隨即刺激不少內地銀行同日調降房貸利率，並相信人行未來仍有貨幣政策操作空間。

ING：仍有機會降準 年初房企銷售平淡，樓按息率調降被視為當務之急，5年期以上LPR為中長期及樓按貸款利率的主要參考基準，原本市場預估僅降10點子，投行野村證券、摩根士丹利、荷蘭國際集團（ING）銀行等不約而同認為減息乃針對房地產市場弱勢。ING大中華區首席經濟師宋林稱，通過降低房貸利率，將提高買房者購買能力，未來幾個月人民銀行可能保持鴿派傾向，短期內仍存在下調一年期LPR的空間，且有可能進一步下調存款準備金率。

昨日LPR調整後，部分內銀上海分行已同步更新房貸利率，其中首套房貸利率調整至3.85厘，二套房貸利率為4.25厘，均低於此前的4.1厘及4.5厘。據內媒測算，以100萬元（人民幣‧下同）樓按貸款計算，30年供款期共節省5.2萬元的利息支出。

不過，澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬提醒，目前很難重振房地產的需求，此次降息將有效減輕家庭現有的房貸負擔。思睿集團首席經濟學家洪灝亦指，大削5年期以上LPR恐無法刺激新需求，現在的問題不在於利率水平，而在於貸款需求仍非常疲弱。

野村亦指，降息全面效果可能受內銀執行程度所限制，個別內銀可能會提供較小的貸款利率折扣，但該行仍稍為調整政策利率預測，由原預期上半年的7天期逆回購、一年期中期借貸便利（MLF）利率減息15點子而下半年不變，改為下半年擴大減息行動，7天期逆回購、一年期MLF及LPR利率料先後在第二及四季降息15點子，而5年期以上LPR或於年內減至3.75厘。

人行在2月對LPR非對稱降息，卻不降一年期MLF利率，意味匯率壓力仍有約束。東吳證券報告指，現時外界預期美國聯儲局降息窗口推遲，內地政策利率屬性偏弱的LPR較適合率先調降，考慮到2月初生效的降準與此前存款降息已作鋪墊，銀行息差不必過於擔憂，且去年LPR降幅小於MLF，足以為此次LPR單獨下調保留了銀行息差空間。

國有大行傳穩人幣 無獨有偶，有外媒報道指，中資國有大行昨在境內掉期市場積極操作，將人民幣兌換成美元，並在即期市場上結匯，穩定人民幣匯價走勢，似為平息LPR超預期下調一度引發的匯市短暫波動，人民幣兌每美元在岸價由失守7.2，逐步回穩至7.1976持平收市；離岸人民幣亦在7.2算左右徘徊。

東吳證券續指，今次人行在節後出手，可窺見金融工作會議後的政策思路變化，一是MLF及LPR利率連動調降並非絕對，MLF將關注匯率，而LPR則注重實體，存息市場化亦可為內銀息差開啟空間。

投行認為，減息乃針對房地產市場弱勢。 中國LPR走勢