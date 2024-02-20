輪商精選：兗礦強勢 看好吼22403
今年內地春節消費市場火熱，有報道指，單是電影票房在春節檔期已突破70億元人民幣。另美團(03690)公布今年春節假期日均消費規模按年增長36%，假期首5日全國堂食套餐訂單按年增長161%。
博京東反彈 敲23424
內地長假期後復市，A股成功紅盤高開，惟「好戲」未能在港股延續，大市經過上周急升後昨日回調，恒生指數回試50天線位置，博反彈之選可考慮恒指認購證21644，行使價17,889點，6月到期，實際槓桿12.9倍。相反，如續看淡可關注恒指熊證65844，收回價16,500點，2026年11月到期，實際槓桿37.6倍。
另有報道指京東考慮收購英國電子產品零售商Currys。公司股價暫於近50天線受阻回落，10天及20天線支持則於90元，博反彈的投資者可留意上試97元即50天線水平的機會。好倉選擇留意京東認購證23424，行使價120.1元，12月到期，實際槓桿3.8倍。
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