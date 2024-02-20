產經

輪商精選：兗礦強勢 看好吼22403

今年內地春節消費市場火熱，有報道指，單是電影票房在春節檔期已突破70億元人民幣。另美團(03690)公布今年春節假期日均消費規模按年增長36%，假期首5日全國堂食套餐訂單按年增長161%。
博京東反彈 敲23424
內地長假期後復市，A股成功紅盤高開，惟「好戲」未能在港股延續，大市經過上周急升後昨日回調，恒生指數回試50天線位置，博反彈之選可考慮恒指認購證21644，行使價17,889點，6月到期，實際槓桿12.9倍。相反，如續看淡可關注恒指熊證65844，收回價16,500點，2026年11月到期，實際槓桿37.6倍。
早前熱炒的一眾出遊等消費股普遍有較大回調壓力，京東集團(09618)股價昨收跌4%。上周有報道指，除阿里巴巴(09988)外，京東亦被美國著名對沖基金經理Michael Burry進一步增持。
另有報道指京東考慮收購英國電子產品零售商Currys。公司股價暫於近50天線受阻回落，10天及20天線支持則於90元，博反彈的投資者可留意上試97元即50天線水平的機會。好倉選擇留意京東認購證23424，行使價120.1元，12月到期，實際槓桿3.8倍。
論強勢板塊要數煤炭股。報道指兗礦能源(01171)控股股東山東能源計劃於12個月內，通過上交所及港交所(00388)等方式，增持公司A股股份及H股股份，兗礦見52周新高。投資者若有意追入可留意兗礦認購證22403，行使價17元，9月到期，實際槓桿3.9倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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