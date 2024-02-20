宏觀視野：減息周期股債回報勝現金

最新長期研究深入探討自1928年以來，美國22個減息周期的投資回報。研究顯示，在美國聯儲局開始減息後的12個月，美國股市的平均回報率比通脹率高出11%，股票的平均表現亦高出政府債券6%和企業債券5%。

現金表現明顯遠遠落後，在聯儲局開始減息後的12個月，股票表現平均領先現金9%，債券表現亦優於現金。

若能避免經濟衰退，股票將更具吸引力，但若無可避免，股票亦能展示良好表現。研究發現，在其中的16個減息周期中，美國經濟在開始減息或在12個月內陷入衰退，當前回報率更令人印象深刻。儘管如此，但仍存在例外情況，顯然經濟衰退不是值得鼓舞的事情，但對於股市投資者而言，它並不是一件需要過度憂慮的事情。

美經濟望實現軟着陸 相反，若經濟衰退出現，債券投資表現往往較佳。債券通常受惠於避險資金流入（尤其是政府債券），這亦會導致孳息率下跌，債券價格上升。但若能夠避免經濟衰退，債券亦會有良好表現。在經濟前景較樂觀的情景中，企業債券通常跑贏政府債券。

雖然股票及債券的歷史回報差距很大，但當聯儲局開始減息時，它們通常有良好表現。目前情況如何？與大多數歷史情景不同的是，由於聯儲局擔憂美國經濟過於疲弱，因此目前不急於減息。這亦因為通脹正朝着正確的方向前進，意味着貨幣政策毋須過於緊縮。

若聯儲局的看法正確，並且能夠實現經濟「軟着陸」，那麼今年對於股票和債券投資者來說可能是一個不錯的年份。

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