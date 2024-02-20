新盤概況：恒地次季推兩盤涉820伙
大型發展商龍年推盤大計陸續曝光，恒基地產(00012)整裝待發作出部署，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民透露，部門籌備上半年推出兩個全新項目，合計涉及約820伙。將會安排大埔美新里項目打頭陣，提供約120伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，最快第二季登場。
他續指，緊接推出的長沙灣巴域街項目第1期，有約700伙，戶型包括開放式至三房。對於月底將公布的財政預算案，他認為，政府應適時調整住宅需求管理措施，期望樓市撤辣及息口回落後，可加快消化一手住宅積存的供應，相信樓市最壞的時間已過，料今年一手成交量按年計至少有約30%升幅，展望明年樓價回升。
GREENWICH周五賣5戶
同系的紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH，落實周五以先到先得形式發售5伙，全屬一房戶，實用面積256方呎及264方呎，折實價450萬至505.62萬元，呎價由約17,578至19,152元。買家於3月11日前購入單位可獲贈8,888元新春優惠。另長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨以523.64萬元售出B座21樓B6室，實用面積305方呎一房戶，呎價約17,169元。
ST.GEORGE'S三房7200萬沽
資金持續流入豪宅市場，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日售出3座8樓B室，實用面積1,839方呎，屬三房雙套間隔，成交價7,200萬元，呎價約39,152元。項目開售至今累售42伙，總套現逾47億元。
港島南岸3期明日命名
全新盤醞釀出擊，長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3期，明日將舉行命名儀式，預計會公布推售部署。資料顯示，該盤分為兩期發展，分別提供642伙及558伙，合計有1,200伙，並已於去年底獲批預售，預計關鍵日期為明年第四季。
此外，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，昨售出1座19樓A8室，實用面積428方呎，成交價740.9萬元，呎價約17,311元。項目同日落實於周五起以先到先得形式出售7伙，戶型涵蓋開放式至兩房。
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