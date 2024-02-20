新盤概況：恒地次季推兩盤涉820伙

他續指，緊接推出的長沙灣巴域街項目第1期，有約700伙，戶型包括開放式至三房。對於月底將公布的財政預算案，他認為，政府應適時調整住宅需求管理措施，期望樓市撤辣及息口回落後，可加快消化一手住宅積存的供應，相信樓市最壞的時間已過，料今年一手成交量按年計至少有約30%升幅，展望明年樓價回升。

GREENWICH周五賣5戶

同系的紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH，落實周五以先到先得形式發售5伙，全屬一房戶，實用面積256方呎及264方呎，折實價450萬至505.62萬元，呎價由約17,578至19,152元。買家於3月11日前購入單位可獲贈8,888元新春優惠。另長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨以523.64萬元售出B座21樓B6室，實用面積305方呎一房戶，呎價約17,169元。