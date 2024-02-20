細價樓新低價甩貨

荃錦中心價返8年前 珺瓏灣賣233萬破底 二手樓價仍未見底，原業主接受現實，要以多年前低位出貨才有望套現。荃灣荃錦中心兩房單位，累減逾「兩球」售出，成交價445萬元重返2015年9月水平。屯門恆大‧珺瓏灣開放式單位，最新只售233.8萬元，料屬該盤歷來新低，較約4年前一手購入價帳面低約42%。

中原徐偉業表示，荃錦中心2座高層H室，實用面積約375方呎，2022年5月開價650萬元放售，最近叫價已減至470萬元，再減25萬元獲外區上車客購入，呎價約11,867元，較對上1月同類成交再平約11%，較2021年9月高位跌價約30%。

原築做價險守400萬 元朗原築做價險守四百萬元關口。該行王勤學表示，屋苑1座低層D室，實用面積約449方呎，減價15萬元，以415萬元沽出，創屋苑7年半新低，呎價約9,243元。

近年入伙盤數量「炸爆」屯門區二手市。祥益龍超君指，恆大‧珺瓏灣1期1座低層G室，實用面積約229方呎，累劈116.2萬元，外區客「一筆過」付款購入自用，呎價約10,210元。原業主一手以404.8萬元購入，帳面損失約171萬元。是次蝕幅料為項目最多。

將軍澳日出康城賣一間、蝕一間。美聯黃麗貞表示，MARINI第3A座中低層A室兩房單位，放盤3個月，減130萬元，以790萬元易手，呎價約14,495元，低於市價約5%，約4年帳面虧蝕約129.8萬元。香港置業劉浩勤指，將軍澳峻瀅II第1座中層H室兩房戶，累減逾百萬元，售價約594.7萬元，約3年半帳面貶值約18.5%。

盈暉臺減175萬售出 市區屋苑同樣跌價。該行吳志輝表示，荔枝角盈暉臺1座高層A室，兩房間隔。原業主已移民，委託親友於去年底放售，累減175萬元，以575萬元售出，呎價約12,721元，約5年半帳蝕25萬元，低銀行估價約15至21%。

市場消息透露，鰂魚涌南豐新邨中層兩房戶，市傳與事故單位同層，減價80萬元，僅以400萬元成交，呎價約10,230元，較約10年前購入價帳面低約27%。

已補價自由市場居屋情況相若。利嘉閣朱偉雄指，青衣青華苑A座中層6室，以388萬元成交，約5年帳面跌價約23%。市傳同屋苑B座中層5室，售價僅275萬元。中原劉俊杰稱，大圍嘉徑苑B座高層2室銀主盤，減價235萬元，終以703萬元轉手。