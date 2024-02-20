專家籲英快減息撐經濟

英倫銀行前首席經濟學家Andy Haldane對外媒表示，若英倫銀行貨幣政策不盡快轉向減息，則英國經濟衰退可能會加深，呼籲考慮盡快放鬆貨幣政策以支持經濟。

當地房屋叫價連升兩月 事緣上周英國官方公布的數據顯示，第四季國內生產總值（GDP）下降0.3%，比該央行預測的零增長還要糟糕，且連跌兩季陷入技術性衰退。曾在2014至2021年擔任英倫銀行首席經濟學家、現任Royal Society of Arts行政總裁的Haldane認為，英國經濟仍面臨下行風險，充其量只有微弱增長。

另一方面，英國網絡房地產代理商Rightmove數據顯示，經季節調整，當地2月Rightmove房屋平均叫價連升兩個月，但按月升幅收窄至0.9%，報36.28萬英鎊；按年則回升0.1%，結束連降5個月。該行認為，按月升勢符合季節性影響，又指在經歷2022年底和2023年的不確定性之後，抵押貸款利率已從高峰大幅下降，目前基本上保持穩定。

泰上季GDP增1.7%遜預期 亞洲方面，泰國官方公布，截至去年12月底季度GDP按年增加1.7%，遠低於2.6%的中位數增長預期，按季則收縮0.6%，未有出現外界預期的經濟增長；全年經濟增長1.9%，低於2022年2.6%的增長速度，主要受累於全球需求疲軟損害出口，以及遊客支出減少導致消費放緩。當局同時將今年經濟增長預測由3.2%下調至2.2%。

泰國央行無視總理要求減息的政治壓力，於本月初議息後維持利率不變，並強調若結構性問題存在，減息對刺激經濟作用不大。

不過，從最新的GDP數據可見，當地經濟活動正進一步轉弱，或對央行減息構成新的壓力。