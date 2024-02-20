華手機銷售春節前勁彈 僅iPhone跌

投資銀行富瑞最新的報告指出，中國手機市場於春節前大幅反彈，錄得高雙位數的按年銷售增長，當中以國產品牌華為表現最強，錄得逾一倍的增長，其次則為小米、榮耀以及vivo，而蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone是唯一錄得雙位數按年跌幅的主流手機品牌。

打折促銷未穩住市佔 富瑞認為，在較低的基數效應帶動下，手機銷售出現按年反彈並非難事，但令人鼓舞是持續的強勁增幅，這是一個積極的信號。至於為何比較春節假期前的數據，而不是假期期間的數據，原因是去年春節伴隨着防疫限制解除的報復式消費，所以銷售數據無法作出公平的比較。

從品牌數據來看，iPhone的市場份額仍然面臨壓力。富瑞指出，iPhone在各大電商平台上的促銷折扣相對穩定，其中拼多多為上一代的iPhone 14提供了29%的折扣；iPhone 15也有20%的折扣。不過，折扣促銷並未能穩住其市場份額，自去年10月以來，其市佔率一直加快下滑。相比之下，Android陣營的手機品牌折扣主要集中在舊機款，新款旗艦機並無折扣。

富瑞估算，iPhone的市場份額與去年同期相比已經下降超過3個百分點，隨着華為等中國本土品牌在中高端市場表現改善，預計iPhone在今年將面臨更大的市佔率壓力。不過，Apple可能會推進更激進的折扣策略，以保住其iPhone 14系列的銷售。

去年Apple機出貨冠全球 雖然iPhone在中國市場遇上逆風，但海外市場的良好發展足以抵銷這部分的負面影響。根據研究機構Canalys的數據，去年Apple的手機出貨量在全球達到2.291億部，市佔率達到20%，拿下了全球第一。富瑞指出，去年第四季iPhone在美國、歐洲、印度的市佔率都按年上升。花旗報告亦指出，Apple正準備於今年向第三方軟件商提供生成式人工智能工具，預期這些工具可提升其競爭力。