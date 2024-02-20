現貨ETF料最快5月推 以太幣創兩年高

自首批比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上月正式於美股市場掛牌後，吸引了大量資金追入。隨着比特幣現貨ETF的大成功，市場現在估計首批以太幣現貨ETF最快會在5月上市，因為美國證交會（SEC）並沒有合理的理由去拒絕類似產品的申請，以太幣周一挑戰3,000美元大關，一度高見2,929美元，創下近兩年高位；比特幣則在52,000美元附近上落。

美證交會審批或更嚴 SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）一直都是加密貨幣的懷疑論者，對於批准比特幣現貨ETF也顯得不情不願，而且由於以太幣的基礎或機構的支援程度不如比特幣廣泛，因此可能會在把關上更嚴格。然而，佛羅里達國際大學區塊鏈教授Marc Powers表示，SEC將很難提出新的論點，來拒絕以太幣現貨ETF。他說：「我認為亨斯勒不會有其他選擇（只有批准）。」

去年8月，由於加密資產管理公司灰度（Grayscale）贏得了針對SEC禁止加密貨幣現貨ETF的訴訟，SEC最終在1月批准首批比特幣現貨ETF上市。

亨斯勒後來也承認，法庭判決在為比特幣現貨ETF開綠燈的過程中，起到了關鍵的作用。

事實上，隨着現貨ETF產品推出，市場對於加密貨幣的興趣也持續上升。無論是加密貨幣交易所Coinbase、深受散戶歡迎的零佣金交易平台Robinhood等，都透露用戶交易加密貨幣的行為變得更加活躍。

Arca交易員Kyle Doane表示，有迹象表明散戶開始重返市場，只不過目前市場的熱情尚未達到上次牛市的程度。

散戶的熱情尚未完全恢復的其中一個證據，是「比特幣」一詞在網絡的搜尋熱度，在1月初雖然因為ETF產品面世而突然爆發式上升，但不久之後已顯著回落。根據市場研究機構Sensor Tower的數據，加密貨幣交易平台Coinbase手機應用程式（App）的下載量雖然按季有增長，但按年仍下降。

比特幣6月估見10萬關 不過，比特幣預計在4月底開始產量會減半，屆時亦有望成為推升幣價的一大動力。著名財經作家、暢銷書《窮爸爸‧富爸爸》的作者羅伯特清崎認為，比特幣價格將會在今年6月升至10萬美元。清崎是美元崩潰論支持者，多次警告美國經濟將會受到重挫以及美元時代終結，敦促投資者買入黃金、白銀及比特幣，從經濟危機中致富。