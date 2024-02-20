外資沽日商業樓 5年最多

去年淨賣出193億 倘升息勢惡化 日本股市屢創新高，形勢大好；可是日本的商業、物流及酒店等投資物業市場卻開始吹逆風，價格很可能經已見頂，外資也陸續拋售。外媒引述物業服務公司世邦魏理仕（CBRE）數據指出，去年外資淨賣出約3,700億日圓（約193億港元）物業，創2018年以來的新高，若今年一旦出現利率正常化，令投資物業的成本上升，或會加劇外資淨賣出情況；而流出當地投資物業市場的資金，部分或湧入日股「湊熱鬧」。

CBRE高級總監羽仁千夏表示，「由於擔心利率上升，賣方和買方對價格的看法愈來愈不一致」，令海外投資者的新增投資在去年下半年開始放緩，特別是10至12月期間，投資額按年銳減八成，使去年外資買投資物業佔比降至26%，低於前3年的每年約佔三成。在如此背景下，去年當地投資物業交易額減少3%至約3.8萬億日圓。期內商廈的成交額減少四成，至約1.08萬億日圓，為2012年以來最少。

年內淨買日股涉21萬億 事實上，外資賣商業樓套現趨勢仍持續。據報，新加坡政府投資公司（GIC）去年底至今一直為2007年買入的福岡海鷹希爾頓酒店（Hilton Fukuoka Sea Hawk）物色買家，意向價介乎850億至900億日圓（約45.5億至48億港元）。

外資賣商業樓套現後，或用來買股票。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭撰文表示，年初至今，外國投資者增持日本股票，淨買入額達2.8萬億美元（約21.84萬億港元），很多湧入汽車製造商及電子公司等日本市值最高的股票。

雖然日本經濟在去年下半年陷入經濟衰退，但他表示，並不十分擔心當前日本經濟的小幅放緩，隨着名義工資增長加速，以及消費物價通脹放緩，消費可能很快重拾增長。如果經濟再度加速，加上更有力的「春鬥」勞資談判，日本央行可能會繼續貨幣政策正常化，並且可能於4月加息。可見投資者湧入日本市場很明顯是因為正面的結構性變化，而不是單純反映日圓貶值。日經平均指數昨日收報38,470點，跌16點或0.04%。

39%當地人擬70歲後退休 日股迎來榮景，但當地的經濟問題之一人口老化難以解決。日媒在去年10至11月以問卷形式，訪問1,607名18歲以上人士，發現計劃的退休年齡平均為68.4歲，創2018年該民調開始以來最高，較當年回答的平均66.6歲高1.8歲；並且回答希望工作到70歲以上的人，佔比也創紀錄地達39%，且70%受訪者對「生活資金等經濟面」感不安，比例較回答「健康」的還要高。

海外投資者買賣日本商業樓金額