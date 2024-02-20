外需弱 惠譽憂華港口吞吐量萎縮

惠譽指出，去年第四季中國8個主要海港的貨物及貨櫃吞吐量分別按年增長4%及6%，增長主要受惠於新航線、貨櫃運力增加、區域全面經濟夥伴關係協定、一帶一路倡議及中歐鐵路運輸貨櫃增加；惟深圳及廈門港口吞吐量增長乏力，顯示來自東盟、歐洲和美國的外部需求疲軟。

事實上，中國上季出口額按年減3%，雖較去年第三季的跌幅11%放緩，但壓力未消。上季出口往東盟和歐盟分別下降9.3%和9.7%，對美國的出口亦降3%，惟受到對俄羅斯出口急增24%所抵銷；另對東盟的出口佔總量的15.9%，繼續領先美國的14.8%和歐盟的13.7%。惠譽亦指，上季波羅的海乾散貨指數（BDI）上漲70%，主要是乾旱導致巴拿馬運河運力減少。上海貨櫃運價指數（SCFI）按季上漲10%至1,089，中國貨櫃運價指數（CCFI）依然疲軟，上季下跌3%至854。然而，受紅海事件影響，今年1月SCFI及CCFI分別飆升至平均2,148和1,246。