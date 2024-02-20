港會展業今年望復甦 或超越疫前

疫情過後，香港的經濟發展仍裹足不前，催谷會展業便成為港府刻下刺激經濟的板斧。商務及經濟發展局表示，據評估會展業的復甦步伐已經回復至疫情前70至80%的水平，展望今年會展業發展有望回復，甚至超越疫前水平，而會展中心及亞博館預計合共舉行至少150場會議及160場展覽。

冀吸引旅客留港消費 該局指，部分過去移師其他地方舉行的活動，包括去年在杜拜舉行的亞太區皮革展和時尚物料展，以及去年在新加坡舉行的Vinexpo Asia酒展，今年將會重返香港。至於港府去年7月推出的14億元「定期展覽資助計劃」，原本預計未來3年內為超過200場定期展覽提供獎勵，但在推出短短6個月內，經已舉辦了61場展覽，按比例而言已超越目標，而截至上月已經批准54份，涉及2.65億元的獎勵金額，吸引約8萬名參展商及超過120萬參觀人次。

另貿發局稱，留意到目前市民傾向在網上購物多於前往實體店消費，旅客消費的積極程度不及以前，故冀透過展覽等不同活動，延長旅客留港時間及增加他們在港食、住、玩的費用，畢竟展覽屬「全年無休」，每個月至少有一項，包括香港國際珠寶展、香港書展、香港國際時尚匯展以及亞洲醫療健康高峰論壇等，並引述統計指，每名訪港過夜「會展獎勵旅遊」旅客在港人均消費約7,200元，較整體過夜旅客的人均消費高23%，反映會展活動是盛事經濟重要一環。