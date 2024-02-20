保監局：兩月內公布執董任命

保險業監管局4個執行董事職位出現空缺多時，讓外界憂慮內部管治。不過，政府上月下旬公布任命劉中健為政策及法規部執董後，保監局行政總監張雲正表示，招聘執董進度理想，預告未來一至兩個月會正式公布一般業務及長期業務部執董的任命。

至於餘下一執董空缺暫不填補，原本該空缺負責市場行為部，但經考慮其他監管機構的做法及保監局未來的發展，張相信該職未來會負責執法工作。他並解釋：「只是把保險業界的執法權力提升到與其他監管機構一致」，目的是要保障消費者權益。

他稱，保監局有自己進行的調查案件，預告今年內可取得「階段性成果」、交代一些調查及執法行動，但現階段不便披露詳情；該局已經對一些保險公司開展第一輪的現場審查，調查市場行為，這較以往只做審慎監管的做法有「細化」。

保單保障計劃冀明年落實 提及保監局過去幾年人手流失的情況，張氏稱情況有好轉，流失率已由2022年的21%，降至去年的15%；職位空缺率則由2022年的17%，降至去年約9%。

另外，在新保險中介人監管制度下，保險中介人免收牌費5年的安排即將屆滿，今年9月底料落實徵費。張表示，之後會公布詳情。經諮詢業界後，業界回應普遍是收費太高以及不想一次過交3年費用。

無論如何，張表示，會應業界要求盡量調低收費，並給予新入行的同事更多選擇及彈性，並強調收費考慮到市場情況及保監局監管工作量增加。參考其他監管機構如證監會及地產代理監局相關牌費每年收費達4位數字，但保監局平均每年牌費不用4位數字。他又預期，保單持有人保障計劃（PPS）相關起草法案工作今年完成，目標是明年落實。

內地客新做保費料400億 張估計，去年全年內地訪客個人壽險新做保單保費約590億元，即使較2022年的21億元及2021年的7億元大增，但相信只是釋放疫情期間的需求，更何況保費融資佔比有四分之一。如果把過去4年疫情期間的保費額平均攤分，每年也只有百多億元，遠低於過去常態及高峰時期；且在預期美國減息步伐不會太快下，內地人來港投保的誘因仍大，料今年內地客有關新做保單保費至少達400億元。