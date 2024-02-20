積金買中港股 輸得最甘

年度冧三成包尾 日股漲21%最佳 中港股市表現不滯，連累打工仔退休保障強積金的回報。數據顯示，截至上月底一年，香港投資基金公會26個強積金基金類別當中，12個錄正回報，以日本股票基金表現最好，香港及內地股票基金則「包尾」。專家提醒，大眾應積極靈活應對市場變化，並透過平均成本法及分散投資，做好風險管理，同時建議關注債券基金。

基金公會統計強積金回報的數據分兩套，一是採取「一次性投資」（Lump Sum Investing，LSI）策略，即一開始投入一筆錢，二是採取「平均成本法」（Dollar-Cost Averaging，DCA）策略，其實就是每月供款。

按LSI計算，日本股票基金過去12個月漲21.9%，美國股票基金和環球股票基金緊隨其後，分別升19.7%及14.4%。至於香港和中國股票基金平均分別下跌30.8%和30.1%。

不過，若以DCA策略投資，在大部分基金類別的一年及3年平均回報，均跑贏一次性投資。以香港股票基金為例，無論一年或3年DCA的平均回報，都較LSI輸少「一大截」，一年DCA平均跌15.7%，較一年LSI少輸15.1個百分點，而3年DCA跌幅為28.1%，較3年LSI跌49.9%，少蝕21.8個百分點。

平均成本法助分散風險 基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦解釋，投資者經常試圖擇時入市，以做到低買高賣，但事實上，預測未來的市場走勢非常困難，最終得出反向結果，而DCA策略，可以緩和價格波動對投資的影響，拉勻平均投資成本，並享受複息效應。

他坦言，在升市時，進行一筆過投資，有可能帶來更高的回報。近年股市波動大，內地及香港股市表現疲弱，但不建議強積金成員在股市低位將資產全部清倉，認為利用DCA在強積金投資表現中更好，並建議作出強積金資產配置時，需要更加考慮分散投資的重要性。

減息周期有利債券基金 曹偉邦又預計，今年市場環境將繼續波動，主要受經濟增長、利率和地緣政治事件的不確定性影響，而11月的美國總統大選將進一步加劇不確定性。

另外，由於市場普遍預期今年會進入減息周期，建議投資者可留意債券基金表現。

基金公會行政總裁黃王慈明補充，若投資者不擅長進行資產配置，在選擇強積金投資產品時，可選混合型基金，而俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）也是一個好選擇，且近年回報不差。由於DIS會因應投資者的年齡自動調節股票及債券的比例，當強積金成員愈近退休年齡，DIS的股票佔比會減少，有助減低強積金成員於接近退休年齡時面對的投資風險。

強積金基金表現