內房長假交投年縮40% 料首季仍弱

內地春節假期期間樓市再顯著下挫。內房研究機構克而瑞統計報告指出，其重點監測的44個城市農曆新年的一周成交較去年減少40%，較前年即2022年春節同期更大瀉82%。其中，北京及上海在龍年之初成交量按年跌逾80%，反映居民買樓信心仍然不足，觀望氣氛濃厚，估計今年首季樓市壓力仍較大，或無法再現「小陽春」。

報告指，本次新年假期房企普遍不積極推盤，多數城市在本月9至15日期間幾乎零供應。其中一線城市商品住宅較新春前一周（即2月2至8日）大跌八成，受惠內房政策推動的地區如京滬穗深，交投依然淡靜。

廣發行批覆5白名單項目 另外，8個典型二線城市新春的一周成交按周大跌94%，惟按年升44%，表現略好於一線。32個三、四線城市成交按年跌43%，顯示返鄉置業潮並未出現。報告認為，今年樓市平淡開局，熱點城市及熱點項目數目不斷下降，剛需購買力降級對樓市的負面作用逐步顯現。

雖然一二手買賣處於低水平，但瑞銀報告引述貝殼研究指，內地50個城市在內地春節8天的二手房交易，較去年同為農曆新年長假增加70%。內地買家對樓宇需求轉向二手市場，反映買家憂慮樓花項目質量及完成的風險，並預期情況將持續。可是，如果二手房未來交易仍然強勁，一、二線城市房價或有望趨向穩定。

此外，再有內銀對接房地產融資白名單。廣發銀行表示，自上底以來積極對接城市房地產融資協調機制推送主辦銀行項目，涵蓋17家分行、30個城市，項目數量合計1,781個。推送項目清單內已投放項目5個，涉及融資金額16.75億元（人民幣‧下同），已完成批覆金額12億元。

華夏幸福逾期債務244億 不過，A股房企華夏幸福仍未逃離債務危機。該企披露在截至上月底，累計未能償還債務達244.15億元；公司通過簽約等方式實現的債務重組金額累計為約1,885.76億元。期間新增的訴訟、仲裁案件涉案金額共18.29億元，公司正積極推進債務重組計劃實施。