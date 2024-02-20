內地客新春旅遊使6326億 較疫前增7%

內地8日農曆新年假期的消費及旅遊數據報捷！官方數據顯示，新年假期間，內地遊客出遊總花費6,326.87億元（人民幣˙下同），按年增長47.3%，較2019年同期增長7.7%。至於全國國內旅遊出遊4.74億人次，按年增長34.3%，較2019年同期增長19%。

官媒亦報道指，今年農曆新年檔、即2月10至17日期間，全國電影票房收入突破80億元，刷新中國電影史農曆新年檔票房紀錄，觀影人次及場次都創下農曆新年檔歷史最佳成績。

雖然數據正面，花旗指出，人均旅遊支出實際上還未恢復到疫情前水平，較之低約9%；在宏觀經濟疲軟及旅遊模式改變下，消費者變得更加理性，相信旅遊消費全面恢復需時。

券商野村提醒，此乃自2019年以來首個不受疫情影響的農曆新年假期，所以本身有大量積聚需求有待釋放，即使按年出現高增長，也要考慮到去年基數是非常低。這個農曆新年假期比起以往更暖和及更長，所以數據可能出現一些扭曲。雖然據報部分酒店及門票價格過高，但包括豬肉在內的大部分消費品價格仍疲軟，該行又引述數據指，大型商場的人流比起去年新年長假低約8%。

野村認為，目前內地經濟情況可能會在春季進一步惡化，原因包括中央或尚未確定哪些措施最有效阻止房地產行業的「螺旋式下滑」以及市場對近期公布的政策信心相對較低等。

LV在華產品平均加價6% 另外，官媒引述奢侈品牌Louis Vuitton（LV）客服表示，品牌部分產品昨日起上調部分產品在內地市場的售價，實體店及網上價格會同步更新，平均加幅約6%，其中，名為「Carryall」的中型手袋，由原價2.05萬元加價至2.15萬元，加幅近5%；其他品類產品售價據報亦有不同程度的加幅。