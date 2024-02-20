科企領跌 港股挫184反彈斷纜

北水隨內地A股復市而重臨香江，惟未有帶動港股走勢，恒生指數昨日更收跌184點，龍年連續3日升市斷纜！全日成交額按日增加16.17%至821.09億元，港股通淨買入42.65億元。

京東研購英電器商 股價插 恒指低開5點，報16,334點，已屬全日高位，之後跌幅擴大，一度挫201點，低見16,137點，收市報16,155點，下滑1.12%，守住50天線約16,141點；國企指數收報5,484點，跌73點或1.33%；科技指數收報3,253點，跌89點或2.68%。

摩根大通則削目標價9.5%至335元，因下調2023至2025年的證券日均總成交額（ADT）預測，但上調衍生產品交易量預測，因此重申「增持」評級。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，港股對外圍消息反應不大，短期料先行在50天線約16,100點水平整固，若能守穩其上，後市有條件進一步挑戰100天線約16,800點阻力，下方支持則在20天線約15,800點水平。