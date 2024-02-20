科企領跌 港股挫184反彈斷纜
北水隨內地A股復市而重臨香江，惟未有帶動港股走勢，恒生指數昨日更收跌184點，龍年連續3日升市斷纜！全日成交額按日增加16.17%至821.09億元，港股通淨買入42.65億元。
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恒指低開5點，報16,334點，已屬全日高位，之後跌幅擴大，一度挫201點，低見16,137點，收市報16,155點，下滑1.12%，守住50天線約16,141點；國企指數收報5,484點，跌73點或1.33%；科技指數收報3,253點，跌89點或2.68%。
大細摩齊削港交所目標價
下周四放榜的香港交易所(00388)遭摩根士丹利及摩根大通齊降目標價，全日跌2.22%。大摩直言，去年第四季港股日均成交只得910億元，按年跌29%，料將拖累港交所盈利按年減少13%，加上預期核心收入趨勢仍然疲弱，維持「減持」評級，目標價下調6.25%至225元。
摩根大通則削目標價9.5%至335元，因下調2023至2025年的證券日均總成交額（ADT）預測，但上調衍生產品交易量預測，因此重申「增持」評級。
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，港股對外圍消息反應不大，短期料先行在50天線約16,100點水平整固，若能守穩其上，後市有條件進一步挑戰100天線約16,800點阻力，下方支持則在20天線約15,800點水平。
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