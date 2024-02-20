A股龍年迎開門紅 外資掟貨63億贈興

官方谷光明論 中特估發圍 滬綜重上2900 內地股市甲辰龍年首個交易日做好，滬綜指漲1.56%，收復2,900點關，具「中國特色估值概念」的國企顯著做好。不過，中資股信心危機未改，非但外資再度透過滬深股通沽貨「贈興」，更有美國官員暗示針對內地工業產能過剩採取反傾銷反制措施，似乎又再醞釀向華發動制裁攻勢。面對美國大選年，拜登政府的「中國牌」愈打愈狠，西方群起唱衰中國投資，中國官方如何力挽狂瀾，全力催谷「中國經濟光明論」以扭轉頹勢，加快推動中國特色現代資本市場發展，相信全球投資者皆願聞其詳！

內地新春消費利好消息頻傳，官媒放風今日或下調貸款市場報價利率（LPR），滬深300指數昨升1.16%，為過去12年第4佳；內地股民更關注的滬綜指則以全日高位2,910點收市。深圳股市表現較弱，深成指及深圳創業板指數分別收升0.93%及1.13%，收報8,902點及1,746點，但中段一度倒跌。

然而，已有香港投行的交易部門主管稱「不會只買不沽」，滬深股通果然重新錄得淨賣出63.75億元（人民幣‧下同），其中深股通錄得淨賣出65.52億元。高盛策略師付思稱，客戶對中國股票的興趣近期有所上升，但仍不寄厚望，「他們期望當局針對房地產和地方債問題祭出全面的救市措施，迄今仍然落空」。法巴資產管理的投資專家劉閔悅稱，「一次過放大招便能扭轉市場情緒的時機或已逝去……中國股市尚未走出幽谷。」

花旗：80%美資對後市審慎 花旗中國股票策略師劉顯達稱，按其上周與美國投資者交流摸底，指他們問的最多的問題乃中央政府是否關心經濟增長目標，推斷八、九成人仍對中國股市審慎，一些去年炒疫後復甦的人損手後，不敢相信該行建議押注中國復甦。儘管推介高息股時所遇到的反對聲音沒那麼大，但這些美資傾向避免單憑美國減息就買入。

國家金融監督管理總局則於紅盤交易日召開黨委擴大會議，「對開年工作作動員部署」，除了「要積極開展正面引導，堅定發出中國經濟光明論的監管強音」，還強調要積極出台有利於提振信心和預期的政策措施、牢牢守住不發生系統性金融風險底線、彌補監管制度之不足。

中國證監會新主席吳清則與其團隊廣邀專家、中小投資者、上市及擬上市企業、券商、基金、會計師及律師事務所、外資機構等舉行一系列座談會，座上客建議「堅決出清不合格上市公司，從根本上提高上市公司質量，增加投資回報」等。該會其後稱，將加快股票基金註冊，引入更多中長期資金入市。

華去年FDI降81% 30載低 可惜外資顯然未受光明論感召，外媒根據國家外匯管理局周日發布的經常帳測算，內地去年外商直接投資（FDI）暴瀉逾81%，僅330億美元，直接創下1993年後的新低。

就算以上數字未有考慮外商把內地業務的盈利重新投資，可以肯定的是，中國經濟面臨的外國壓力有增無減，事緣美國財政部負責國際事務的次長尚博表示，中國的工業及宏觀經濟政策側重供應，而非需求，不但使中國產能過剩，更有衝擊全球市場之虞，「全球都會作出反應，這不是反華，不過是應對中國的政策而已。」

可能為了應對迎面而來的逆境，消息指滙控擬為大多數初級員工推出一項新的獎金計劃，相關員工將獲得一個「目標可變薪酬」的數字，美其名是提高薪資的透明度，實際上提高薪資與績效的掛鈎程度，生意難做，員工們要加把勁「跑數」。

滬綜指近日走勢