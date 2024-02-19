券商點股：百勝中國致力提高股東回饋

截至去年底，集團分店總數達到14,644間，其中，肯德基分店數目達10,296間，必勝客分店數目達3,312間。百勝計劃在今年淨新增約1,500至1,700間分店，資本支出料在7億至8.5億美元，並計劃到2026年分店數量達到兩萬間。此外，集團以股票回購和現金股息的形式在第四季度回饋股東約3.9億美元，全年共向股東回饋8.33億美元，創歷史新高。