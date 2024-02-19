券商點股：百勝中國致力提高股東回饋
百勝中國(09987)早前公布去年業績，淨利潤8.27億美元，按年增加87.1%。期內總收入109.78億美元，按年上升14.72%。單計第四季，集團總收入為24.93億美元，按年增長19.4%，經營利潤按年增長170%至1.1億美元，核心經營利潤更按年大增324%。餐廳利潤率擴大至10.7%，剔除影響餐廳層面可比性的項目，包括過去兩年臨時補貼和增值稅加計抵減的影響，餐廳利潤率擴大1.7個百分點。
截至去年底，集團分店總數達到14,644間，其中，肯德基分店數目達10,296間，必勝客分店數目達3,312間。百勝計劃在今年淨新增約1,500至1,700間分店，資本支出料在7億至8.5億美元，並計劃到2026年分店數量達到兩萬間。此外，集團以股票回購和現金股息的形式在第四季度回饋股東約3.9億美元，全年共向股東回饋8.33億美元，創歷史新高。
擴內地市場迎增長機遇
集團計劃今年進一步增加股東回饋力度，董事會宣布百勝中國每股現金股息增加23%至0.16美元，並在今年通過公開市場交易在美國和香港回購12.5億美元的普通股。
百勝首席執行官屈翠容表示，十分看好內地市場的增長機遇，目前集團僅服務中國三分之一人口，期望到2026年服務中國一半的人口。目前集團超過一半的新店布局在低線城市，以滿足這些地區長期消費升級帶來的需求。市場對今次業績相當受落，消除早前投資者對前景憂慮，有助公司估值修復。
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