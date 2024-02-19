股市估市：港股有機會再下試萬五關

港股上周在農曆新年假後走俏，儘管交投相對淡靜，即使上周五大升395點亦僅700餘億元成交，惟恒生指數亦能企於50天線之上。本周北水回歸，港股將見真章。須留意的是，港股始終欠缺催化劑，如果50天線的支持不足，指數再次短暫企穩後失守，如去年11月及今年1月的情況般，後市仍有機會下試15,000點。