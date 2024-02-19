股市估市：港股有機會再下試萬五關
港股上周在農曆新年假後走俏，儘管交投相對淡靜，即使上周五大升395點亦僅700餘億元成交，惟恒生指數亦能企於50天線之上。本周北水回歸，港股將見真章。須留意的是，港股始終欠缺催化劑，如果50天線的支持不足，指數再次短暫企穩後失守，如去年11月及今年1月的情況般，後市仍有機會下試15,000點。
個股方面，可留意異動股珍酒李渡(06979)。集團主要在內地從事製造、生產及銷售白酒產品。旗下品牌主要為「珍酒」、「李渡」、「湘窖」及「開口笑」等，涵蓋不同香型的白酒產品，包括醬香型、兼香型及濃香型。
珍酒李渡估值便宜
珍酒為集團旗艦品牌，截至去年6月底止半年度，其營業額為23.06億元（人民幣‧下同），按年增長14.9%，佔總營業額65.5%；至於李渡則佔13.9%，營業額為4.89億元，按年增長16.7%。集團整體毛利率為57.9%，按年增加2.3個百分點。截至去年6月底，手頭現金近61億元，銀行及其他借款僅3,660萬元。
據美團(03690)的「2024年春節消費洞察報告」，今年春節假期日均消費規模按年增長36%，較2019年增逾155%。單在餐飲方面，春節假期首5日全國多人堂食套餐訂單量，按年增長1.61倍，異地消費者貢獻的訂單量增長1.86倍，反映餐飲需求在節假日期間相當暢旺。
珍酒李渡去年4月上市，當時上市價為10.82港元，以中期業績計，現價市盈率約20倍，遠較內地上市的白酒股便宜，該股上周五價量齊升，雖未能收於50天線之上，惟動力充足，以11港元為短至中線目標並不為過，止蝕參考訂於支持位7.5港元。
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