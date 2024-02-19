宏觀剖析：聯儲減息仍聚焦兩大因素

聯邦公開市場委員會（FOMC）在去年12月的會議上意外釋出「鴿」派信號，今年有望減息。截至去年12月底，市場預測今年3月聯儲局減息的機會超過八成，但在今年1月，對降息的樂觀情緒有所降溫，市場熱議聯儲局的下一步行動，並關注兩大問題──何時開始減息以及今年將減息多少次？

經濟軟着陸 或調降5次 分析歷史數據或能得出有依據的預期。自1980年以來的6個聯儲局加息周期中，最後一次加息到首次減息的平均時間為6.7個月。由於聯儲局已6個月維持利率不變，若在今年3月減息，則距上次加息相隔9個月。

事實上，只有一個周期的間隔比這更長，即在2004年6月的加息周期中，當時政策維持15個月不變。

回顧過去聯儲局的7個減息周期，美國經濟在5個周期中陷入衰退，而在1984年9月和1995年6月開始的兩個周期，經濟實現「軟着陸」。鑑於當前市場普遍預期美國有望避過衰退，研究這兩個周期更有助於分析當前環境。

在這兩個周期中，聯儲局在開始減息後8個月內結束行動。兩個周期的平均減息幅度為23.5%，相當於聯儲局將現時5.5厘的利率降至4.2厘，合共減息5.2次。若參考市場預測，截至1月23日，聯邦基金期貨市場反映將減息5.47次，與過去經濟「軟着陸」時的情況相似。

通脹勞動市場左右決策 歷史表明，若經濟免於陷入衰退，聯邦基金利率會有適度下調，這與市場預期大致相符。

然而，通脹和勞動力市場的情況仍是關鍵因素。若通脹維持當前持續降溫的趨勢，聯儲局或將更樂意適度減息，如按當前市場所反映的減息預期。相反，若通脹再次升溫，當局將被迫大幅放慢減息步伐，如可能在減息一兩次或維持利率不變。若勞動力市場出現顯著受壓的情況，聯儲局或會快速行動，以避免經濟陷入衰退。

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