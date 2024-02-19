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●中原（工商舖）資料顯示，1月共錄約188宗工商舖買賣成交，涉及金額約18.64億元，均為自2020年2月以來的約4年新低，按月分別下跌約3.1%及約69.8%，按年則下調約12.6%及約54.3%。而上月商舖買賣錄約42宗，按月跌約14.3%，3範疇中最多，金額大跌約68%至約5.48億元。
●比亞迪股份(01211)昨日公布一份「質量回報雙提升」行動方案，回應中央提出「要活躍資本市場、提振投資者信心」。集團承諾會樹立回報股東意識，堅持以投資者為本，持續提升股東回報水平；又謂今年及之後公司將推出多款高階豪華車型，持續強化研發投入。
●市傳盈科拓展集團主席李澤楷冀旗下保險公司富衛（FWD）以100億美元（約780億港元）估值出售股權，集團發言人昨發聲明，強調集團不會就市場任何揣測作出評論，惟重申李澤楷將繼續維持對富衛的控股權，並對富衛長期發展持有堅定信心。發言人強調，富衛在任何情況下都要綜合考量上市時機，如沒有可預見的良好狀況，急迫上市會影響公司的市值表現，得不償失；上市當然是公司發展的一個選項，但亦會尋找合適的時機，最大程度保證股東利益。
●招商證券(06099)公布初步業績數據，按中國企業會計準則，去年純利87.44億元（人民幣‧下同），按年增8.35%，每股盈利0.94元。
●先聲藥業(02096)發盈警，預告去年錄股東應佔利潤6.85億至7.45億元（人民幣‧下同），較上一年同期經重述後的利潤9.31億元，料跌20至26.4%，主要是集團持有的3D MedicinesInc.股份投資錄未實現虧損稅前淨額7.42億元，以及集團去年上半年處置子公司錄7.89億元的一次性稅前收益。
●洲際船務(02409)公布，擬向福建省國資委旗下國企福建省船舶持股的公司，購買4艘船舶，總代價為1.29億美元。
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