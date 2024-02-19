●中原（工商舖）資料顯示，1月共錄約188宗工商舖買賣成交，涉及金額約18.64億元，均為自2020年2月以來的約4年新低，按月分別下跌約3.1%及約69.8%，按年則下調約12.6%及約54.3%。而上月商舖買賣錄約42宗，按月跌約14.3%，3範疇中最多，金額大跌約68%至約5.48億元。

●市傳盈科拓展集團主席李澤楷冀旗下保險公司富衛（FWD）以100億美元（約780億港元）估值出售股權，集團發言人昨發聲明，強調集團不會就市場任何揣測作出評論，惟重申李澤楷將繼續維持對富衛的控股權，並對富衛長期發展持有堅定信心。發言人強調，富衛在任何情況下都要綜合考量上市時機，如沒有可預見的良好狀況，急迫上市會影響公司的市值表現，得不償失；上市當然是公司發展的一個選項，但亦會尋找合適的時機，最大程度保證股東利益。