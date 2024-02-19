置業按息高企 中產受害最深

澳洲國家大學的研究報告指，儘管預期今年較後時間澳洲央行進行減息、通脹壓力緩解，以及政府實施新一輪減稅措施，可讓整體澳洲家庭的實際可支配收入上升，但預料澳洲中產階層的實際可支配收入仍會低於新冠疫情爆發前水平，主因受到利率高企、住宅租金及生活費用高所帶來的影響持續。

研究把澳洲家庭分為3個群組，最低收入群組在2023年的平均稅後全年收入為3.5萬澳元（約17.8萬港元），中等收入與最高收入群組的平均稅後全年收入分別為10.44萬澳元（約53.3萬港元）和24.51萬澳元（約125.6萬港元）。

低層生活好過疫前 報告指，近年樓宇按揭貸款成本急速上升，是導致中等收入家庭生活水平下降幅度較大的原因之一。另外，儘管澳洲近月的就業人數比以往多，失業率也比2019年減少一個百分點以上，但人們的實際收入卻停滯不前，甚至出現下降趨勢，這亦造成夾心階層的可支配收入下跌。

惟值得留意的是，儘管中等收入家庭的實際收入下降，但收入最低的40%的家庭，通常指全年收入在3.51萬至7萬澳元（約17.9萬至35.7萬港元），目前的生活水平卻好過新冠疫情前。

富戶受惠減稅新政 專家指，這可以從社會福利政策的角度解釋，因福利金額與通脹率掛鈎，且近年澳洲整體通脹率超過工資增長水平。另一方面，收入最高的40%的家庭，亦會因預期受益於澳洲政府今年7月1日實施的第三階段減稅計劃，而令可支配收入上升。

第三階段減稅政策推行後，所有全年收入在4.5萬至20萬澳元（約23萬至102萬港元）之間的人稅率會統一降為30%。該群體目前的稅率在32.5至45%之間，新政實施後，該群體最高可獲得9,075澳元（約4.6萬港元）的減稅。至於全年收入4.5萬澳元以下的人稅率不會有任何變化。