交通費飆 住悉尼一年用14萬

澳洲的交通成本正在飆升，令市民生活叫苦。澳洲汽車協會公布的交通負擔能力指數報告顯示，當地家庭交通成本在去年第三季度上漲4%，使平均每周在交通上的支出增至415.37澳元（約2,123港元），佔家庭收入的16.3%。

按城市劃分，澳洲最大的3個城市——悉尼、墨爾本和布里斯班的家庭交通成本居首3名，分別為每年27,730澳元（約14.1萬港元）、27,503澳元（約14萬港元），以及27,188澳元（約13.8萬港元）。

燃料保險費用升 協會表示，交通成本的整體上漲主要由於燃料費用上漲、汽車貸款利率上升、購買新車的前期成本增加、汽車保險費用上升等。相關因素導致澳洲家庭的交通負擔能力在短短12個月內下降9.4%。

交通對家庭來說是一項重要且不可避免的支出，也是整體通脹的主要驅動因素之一。當澳洲人普遍感受到生活成本壓力時，不斷上漲的交通成本對家庭預算帶來沉重的負擔，因此協會呼籲政府在制訂政策時必須考慮這些成本壓力，助市民紓困。