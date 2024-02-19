向世界「錢」進：加薪難敵通脹 澳洲家庭惆悵

實際可用收入年挫4.3% 逾30載最甘 澳洲工資經歷多年異常緩慢的增長之後，在上一年度重拾4%的升幅，增速達到2009年以來的最快水平。然而，受生活成本壓力影響，澳洲家庭的實際可支配收入反而下降4.3%，為上世紀80年代以來的最大跌幅。

澳洲政府公布的數據顯示，在截至2023年9月的一年中，當地工資增長4%，創14年高位。其中，最低工資和次低工資組別的升幅分別達6.7%和5%，跑贏整體。

減少購買小型電子產品 當局表示，老年護理行業員工自去年7月起加薪15%，是推動整體工資取得較明顯增長的主要原因之一。然而，目前澳洲消費物價指數（CPI）按年升幅仍超過4%，高於央行的2至3%通脹率目標區間，對實際工資增長構成挑戰。

確實，薪酬增加不一定意味實際每月可動用的資金上升。澳洲統計局經濟報告顯示，在截至2023年9月的一年中，澳洲家庭的實際可支配收入下降4.3%，是超過30年以來最大跌幅。

分析指，澳洲通脹高企、貸款支出和稅項增加，為市民帶來沉重的財務壓力。家庭在生活必需品的支出上升，尤其是在租金和燃油方面。此外，在醫療通脹下，加劇了病患者的醫療支出負擔。而澳洲央行自2022年5月以來展開加息周期，把利率升至12年來的最高水平，透過按揭置業的人士需面對還款支出大增的經濟壓力。

為此，消費者削減在電子產品、家具和其他家居用品等非必需品上的支出，尤其是智能手機、筆記型電腦和平板電腦等小型電子產品的消費受到最大衝擊，藉以避開非必要換機帶來的額外開支。

上網加價 犧牲網速慳錢 部分人要作更大的犧牲。澳洲消費者監督機構早前批准政府提高國內寬頻零售價格後，當地寬頻公司相繼宣布加價約10%。其中，第一家宣布加價的營運商澳洲寬頻公司，最便宜的家居上網月費計劃增加6澳元（約30.6港元），相當於每年增加72澳元（約368港元），加幅超過10%。金額看似不多，但對於拮据的家庭來說影響不小。

故此，深受生活成本壓力影響的澳洲人決定犧牲上網速度來節省支出。其中，數據顯示，去年有近3萬戶家庭放棄使用寬頻上網，也是家庭用戶數量第一年下降。

雪上加霜的是，根據新的國家寬頻定價制度，用戶在短短6個月內面臨兩次價格上漲，繼2023年12月上調後，今年7月將再次上漲。專家指，隨着7月再次加價，家庭將面臨更多壓力，特別是成本最低的計劃加幅最大，對最無能力負擔的人造成最大傷害。