小鵬冀今年業績翻倍 擴研發預算四成外闖

內媒報道，何小鵬向員工發信，直言「面對宏觀經濟的不樂觀，很多的友商都在收縮，不敢投入，我覺得這反而是我們的發展機遇。2024年我們會逆市向前，四季度或更早一點會進入高速正循環。」

3年規劃新車改款30款 他提出，小鵬3年內規劃新車或改款約30款，今年會首度推出價位30萬元（人民幣‧下同）和15萬元的車，把「汽車、互聯網和手機的營銷策略融合發展」，不論挑戰和投入多大，必須最快將「品牌和營銷做到業界毫無爭議的第一陣營」。為此，今年擬招聘約4,000人，把研發投入提高40%、斥35億元開發以智能駕駛為核心的人工智能（AI）技術，並告誡管理層「不能只聽匯報，必須穿透多層了解實情，必須深入前線傾聽炮火」。

小米另外宣布，本周四晚上舉行14 Ultra智能手機發布會，並形容為「小米史上首場人車家全生態發布會」，似乎暗示同場有汽車和智能家居方面的消息。

OPPO創始人兼首席執行官陳明永亦致函全體員工，剛剛發布一封全員信，指AI手機將成為手機行業的第三階段，已為此專門成立「AI中心」，把資源向AI集中。