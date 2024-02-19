小鵬冀今年業績翻倍 擴研發預算四成外闖
為內地產業升級衝鋒陷陣的科技企業相繼揭盅龍年發展大計，小鵬汽車(09868)董事長何小鵬豪言今年「業績要翻倍以上」，惟坦言今年是中國汽車品牌進入「血海」淘汰賽的第一年，應對之道包括研發預算加碼四成，又明言將在歐洲、東南亞、中東、拉丁美洲和大洋洲等區域布局核心市場。
內媒報道，何小鵬向員工發信，直言「面對宏觀經濟的不樂觀，很多的友商都在收縮，不敢投入，我覺得這反而是我們的發展機遇。2024年我們會逆市向前，四季度或更早一點會進入高速正循環。」
3年規劃新車改款30款
他提出，小鵬3年內規劃新車或改款約30款，今年會首度推出價位30萬元（人民幣‧下同）和15萬元的車，把「汽車、互聯網和手機的營銷策略融合發展」，不論挑戰和投入多大，必須最快將「品牌和營銷做到業界毫無爭議的第一陣營」。為此，今年擬招聘約4,000人，把研發投入提高40%、斥35億元開發以智能駕駛為核心的人工智能（AI）技術，並告誡管理層「不能只聽匯報，必須穿透多層了解實情，必須深入前線傾聽炮火」。
小米北京手機廠投產
跟汽車一起蛻變的還有智能手機。小米集團(01810)董事長雷軍稱，該企在北京昌平的智能工廠昨日正式落成投產，旗艦手機產能逾1,000萬部，為公司史上首座自有大規模工廠、「智能製造的又一關鍵里程碑」。
小米另外宣布，本周四晚上舉行14 Ultra智能手機發布會，並形容為「小米史上首場人車家全生態發布會」，似乎暗示同場有汽車和智能家居方面的消息。
OPPO創始人兼首席執行官陳明永亦致函全體員工，剛剛發布一封全員信，指AI手機將成為手機行業的第三階段，已為此專門成立「AI中心」，把資源向AI集中。
吉利汽車(00175)主席李書福旗下、內地最早智能手機品牌之一魅族據報乾脆停止再開發傳統智能手機，全力投入新一代AI設備。星紀魅族董事長沈子瑜直言，單純依賴硬件升級和參數競爭已無法滿足廣大消費者的使用需求和使用體驗。
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