廣東盼工業技術投資續雙位數增

中國亟欲壯大尖端產業擺脫房地產騎劫經濟的困局，經濟火車頭廣東昨舉行「高質量發展大會」。工業和信息化廳廳長塗高坤表示，今年將推動全省規模以上工業增加值增長5%，工業投資和技術改造投資繼續保持兩位數增長，「以合理增長加厚經濟底板」。

資料顯示，廣東去年固定資產投資增長2.5%，比原定目標慢5.5個百分點，但工業投資佔比達33.3%，高於降至30.3%的房地產、升至28.1%的基建。

千五億投資4大產業 廣東發改委主任兼大灣區辦主任艾學峰表示，今年擬安排省重點建設項目1,508個，年度計劃投資一萬億元（人民幣‧下同），新一代訊息技術、生物、高端裝備製造、新材料等4大類產業匯集項目370多個，年度投資額約1,500億元。

現時廣東正打造以5G、晶片、納米及生物產業的「粵港澳大灣區創新高地」。省委書記黃坤明稱，今年將推出一批新的重大科研項目，要「攜手港澳加快建設大灣區高水平人才高地，吸聚全球高層次創新型人才」，同時「全力支持企業做創新的主角，推動創新資源向優質企業集聚……攻克『卡脖子』技術，鍛造『撒手鐧』技術，研發更多『根技術』。」