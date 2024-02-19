官媒放風 內地減貸息

人行續做5千億MLF 利率半年不變 中國經濟正苦於需求不足，以及低殘的樓市購買意欲有威脅金融穩定之虞。A股甲辰龍年紅盤前夕，中國人民銀行昨日進行5,000億元（人民幣‧下同）的中期借貸便利（MLF）操作，對沖本月到期的MLF後輕量超額續做10億元，廣受關注的中標利率卻仍維持2.5厘，連續6個月沒「減息」。不過，該行旗下報章隨即放風，2月份貸款市場報價利率（LPR）還可能下行，「5年期以上LPR下降可能性更大」。

一年期MLF已連續15個月超額續做，累計規模達2.89萬億元。人行旗下媒體的文章指出，去年末季以來，人行已循MLF淨投放資金近兩萬億元，充分滿足金融機構的流動性需求。該行昨亦進行1,050億元的7天期逆回購操作，中標利率維持1.8厘。

維持MLF息或因穩人幣 MLF中標利率去年8月降0.15厘（全年減0.25厘）後一直按兵不動。星展估計與當局注重人民幣匯價穩定，以免中美兩國息差擴大有關。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆上月推測，「不作為」的原因包括幣策得加強與其他財金部門的協調，且更側重於信貸資源之效用——提振統計學上與經濟增長高度相關的狹義貨幣（M1），而非基準利率。另一考慮可能是銀行盈利，事關一旦平均貸款利率低於4.2厘，淨利息收益率（NIM）就會低過1.8%的「警戒線」（內地商業銀行的NIM去年第三季已再跌至1.73%的歷史新低）。

不過，官媒直言，「歷史上有過MLF利率不變但LPR下降的先例，報價行會根據資金成本、市場供求和風險溢價等因素下調」，更稱主要發達經濟體減息時間和節奏不明朗，但今年大有機會減息，中國利率政策堅持「以我為主」，將繼續引導社會綜合融資成本穩中有降，激發實體經濟有效需求，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

5年期LPR料降至4.1厘 市場預期明日出爐的LPR，一年期會連續6個月處於3.45厘，5年期以上則從4.2厘降至4.1厘，即相隔6個月來首次非對稱下調，而後者乃中長期企業貸款和樓按定價的主要參考基準，由去年6月一直企穩在4.2厘。

不管如何，激發需求非立竿見影，國務院常務會議昨才強調「多做有利提振信心和預期的事」。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，物價下跌會令經濟活動萎縮，相互形成惡性循環，所以一定要採取擴張性的貨幣政策。

楊宇霆接受本報訪問時表示，內地樓市正在經歷的結構性調整「規模極大」，資產價格下行和通縮壓力短期內難以扭轉。

他指，從人口角度，中國確實像當年的日本，但實際上也不能直接對比，事關當年日本工業外移，日企在海外賺得盆滿缽滿，就是沒有帶動日本經濟活動增加，增長的是旅遊，「大家去吓食魚生」。然而，中國正進行產業升級，逆全球化浪潮下一些工業愈益需要「自己做」，因此會保持一定經濟活動，問題是內地需求能否消化，目前的物價下行壓力一大原因正是供應過剩。

中國貨幣政策評述