灣區保險售後中心待拍板

港府官員早前稱，南沙及前海設立保險售後服務中心的籌備工作已進入最後階段，AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧認為，各方面的準備工作基本已完成，但仍要待中央正式拍板，各方再就最終方案進行調整。

據指，保險售後中心將由內地機構成立，充當險企及投保人中介的角色，提供保單查詢、管理、續保和索賠服務。

尹表示，現時的討論方向包括網上平台與不同險企進行對接，但當中流程十分複雜，粵、港、澳法律與規定不一，需研究如何同樣符合各地法規，例如處理售後工作時，平台收集資料之後，將通過平台傳送至各險企團隊，當中的私隱問題亦需考慮。

推跨境保險通時機未到 至於早前盛傳的「跨境保險通」方面，國家金融監督管理總局早前指，相關做法與內地法規對境內投保的要求有衝突，現階段開試展點的時機不成熟。「跨境保險通」指港澳的保險公司毋須在內地設立分公司，可直接向內地居民跨境銷售保險產品。金監總局認為，目前港澳的保險監管政策、產品費率、產品銷售等政策與內地存在較大差異，若在不設分支機構的前提下在內地銷售保險產品，可能不利於保護消費者權益。