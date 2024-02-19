AXA新做保費飆1.3倍 返2018水平

中港疫後通關逾一年，保險業可謂復甦最快的行業之一。AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，去年第三季新做保費上升達1.3倍，基本上已重回2018年水平，內地與本地客佔比約6比4。疫情期間內地客積壓着不少資產配置需求，遂見通關初期內地客飆升，近期增速略有回落，預期今年相關增長平穩，讓行業慢慢重建及發展。

內地客保單量需時恢復 尹玄慧接受本報專訪時坦言，雖然內地客的總保費銷售已追上疫前，但保單數目少過之前，即每張保費金額較大，估計與3年來未能更新保單有關，料保單數目或需要時間慢慢回復。她又指，客人的購保習慣大致與疫前相若，但疫情令人更注重個人健康，增加對醫療保障產品的關注。

保監局數據顯示，去年第三季內地訪客的新做業務保費按季下跌32.9%；但首3季相關保費仍達468.49億元，當中80%的新做保費屬終身壽險。新做保單數目方面，終身壽險的數目僅佔全數的53.7%，危疾則以34.8%排名第二。

目前全港逾30%新做保費來自內地客。尹笑指，「不能因為有MCV（訪港內地客戶），變了整個保險市場好像只有MCV」，本地客市場同樣重要，該企去年首9個月香港客戶的新做保費亦錄得雙倍增長。

她說，不同年齡層均需要保障產品，尤其香港已進入高齡化社會，未來會為退休族群設計更多新產品解決其安老問題，並加強教育港人及早對退休後的進行理財部署及安排。該企亦推出針對包括心臟病、癌症等傳統上難獲保障的危疾產品，進一步填補現有產品的痛點及缺口。

App用戶較疫前多1.6倍 疫後最大轉變之一必數數碼科技加速應用，以用於保單管理的手機應用程式（App）「Emma by AXA」為例，用戶數目比疫情前大增1.6倍，透過該App遞交的門診索償亦佔總數的85%，網上索償可省卻部分文書工作，加快賠付審批。疫前該企已有遙距診症服務，惟使用量不多，疫情期間才大幅增加，並維持至目前；醫保客人看病後，同時獲得快遞送藥服務。

人手方面，尹笑稱「人人都想多增聘」，但沒有確切目標，希望代理人團隊重質不重量；隨着近年監管政策有調整，險企對熟悉金融、行業合規等人才需求增加。不過，維持團隊的規模亦很重要，將積極增加員工的福利，如今年初將男士有薪侍產假增至40天。