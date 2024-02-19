滙控去年稅前料賺2661億 派息或倍增

銀行如何應對美國聯儲局放寬貨幣政策乃焦點所在，尤其是香港淨息差的前景。根據該行編製的預測，滙控去年淨利息收入366.18億美元，淨息差料為1.69%，高於2022年的1.48%；反觀今年淨利息收入料降至348.84億美元，淨息差料為1.62%。

另外，券商預測滙控將宣布回購，摩根大通估計金額達到105億美元，摩根士丹利估有90億美元；富瑞及高盛則預測規模達到80億美元。富瑞、高盛及花旗都給予滙控「買入」評級，分別予目標價96.28元、84元及83.9元。摩根大通及摩根士丹利分別予目標價81元及79.2元，均予「增持」評級。