滙控去年稅前料賺2661億 派息或倍增
滙豐控股(00005)本周三公布去年業績，根據集團綜合分析員預測，去年列帳基準稅前盈利料為341.21億美元（約2,661.43億港元）；每股盈利1.32美元，全年料派息0.64美元，按年倍增。
銀行如何應對美國聯儲局放寬貨幣政策乃焦點所在，尤其是香港淨息差的前景。根據該行編製的預測，滙控去年淨利息收入366.18億美元，淨息差料為1.69%，高於2022年的1.48%；反觀今年淨利息收入料降至348.84億美元，淨息差料為1.62%。
預期宣布回購 券商薦買
市場同樣關注內地房地產債務危機所帶來的潛在風險，尤其是早前傳出滙控有意加強旗下恒生銀行(00011)的風險管理，以免壞帳增加。分析員估計全年預期信貸損失（ECL）料達36.05億美元，略高於2022年同期的35.92億美元。分析員又估計，該行去年平均有形股本回報（ROTE）17%，普通股權一級資本比率（CET1）14.5%。
LSEG數據顯示，券商平均預測滙控去年第四季列帳稅前盈利79.2億美元，每股盈利料為0.27美元。
另外，券商預測滙控將宣布回購，摩根大通估計金額達到105億美元，摩根士丹利估有90億美元；富瑞及高盛則預測規模達到80億美元。富瑞、高盛及花旗都給予滙控「買入」評級，分別予目標價96.28元、84元及83.9元。摩根大通及摩根士丹利分別予目標價81元及79.2元，均予「增持」評級。
渣打稅前溢利看升20%
另一家國際銀行渣打集團(02888)同樣本周放榜，集團綜合分析員預測，去年按基本基準計算的稅前溢利料達55.79億美元，按年增20.1%。值得留意的是，上周有報道指，渣打打算重組其機構銀行部門以提高回報，可能涉及裁員，主要是近年該行不斷為內房進行撥備。分析員估計，渣打去年信貸減值7.2億美元，按年少13.88%。
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