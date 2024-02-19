薩默斯：美通脹頑固 聯儲15%機會加息

本周環球財金焦點

美國最近公布的通脹數據高於市場預期，一時間通脹失控論再度死灰復燃。美國前財政部長薩默斯又再次語出驚人，稱現時不能排除聯儲局進一步加息的可能，更估計加息的機率有15%，原因是通脹壓力仍然頑固，尤其是住屋成本方面，因此今年餘下時間內物價上漲壓力可能會持續。

住屋服務價格續高企 參考芝商所的FedWatch工具，目前利率期貨市場幾乎一致認定美國的利率已經見頂，這亦意味着多數投資者都未有為進一步加息的情況做準備。薩默斯指出，市場對於聯儲局會在5月減息的預測不太可能成真。就數據而言，除了住屋成本通脹外，撇除能源及食品後的核心服務通脹率也依然高企，恐怕會動搖通脹回落的趨勢。

股市方面，雖然美股周一因為華盛頓誕辰（又稱總統日）而休市一日，惟本周依然有不少重磅業績消息有待出爐，包括目前市場最當炒的人工智能（AI）概念股英偉達（Nvidia）即將放榜，大型零售商沃爾瑪、家得寶（Home Depot）在公布成績表之餘，這些零售商對於美國消費、通脹前景的看法亦極具參考價值。

英偉達季收料漲2.3倍 市場估計英偉達上季度收入按年增長達到2.39倍，每股盈利增長更會達到6.37倍，其中大多數增長是由數據中心業務所貢獻，皆因目前AI熱潮下雲端運算的需求正迎來爆發式增長。而提到AI趨勢，就不得不提研發了ChatGPT、一手掀起AI狂熱的OpenAI，有報道稱其接受了創投基金Thrive Capital入股後，其估值已達到800億美元以上，在9個月內漲了兩倍。

據了解，Thrive Capital牽頭以要約方式，從OpenAI的員工手中收購持股，故本輪投資相信不涉及新股發行。在OpenAI估值再次提升後，其已成為全球第三大估值的未上市創新科技公司，僅次於抖音母公司字節跳動以及億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX。

除了關注英偉達業績外，美國半導體行業亦傳出重大利好消息。有傳美國政府正討論向英特爾（Intel）提供逾100億美元的補貼，料將是針對半導體行業的最大單一補助金額。外媒統計指出，自現屆政府上任以來，晶片公司在美國的累計投資額已超過2,300億美元，拜登政府的目標是在2030年時，在美國建立兩個先進晶片生產基地。