港股見底 反彈欠催化劑

信銀國際：股息回報逾4厘 恒指至少21000才合理 港股表現長期低迷，一直跑輸外圍股市，股民信心盡失。不過，極低的估值亦意味着有一定潛在反彈空間，就欠觸發股市反彈的催化劑。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，目前恒生指數的股息回報率高於4厘，參考歷史數據，這通常是港股「階段性見底」的信號，預期美國減息將會推動資金流向低水的中港股市；以市盈率（PE）估值推算，恒指今年合理水平應在21,000至22,000點附近。

張浩恩接受本報專訪時表示，根據過往經驗，每當恒指股息率升至4厘附近，在一段時間之後都會有較明顯的反彈，撇除一些不明顯的波動後「起碼會有雙位數百分比的升幅」。若參考綜合中港兩地上市股份表現的MSCI中國指數，無論對比外圍市場還是歷史平均水平，都有較大幅度的折讓。對於這種情況，他坦言︰「中港股市合理值不應該這麼低。」

減息勢成上升誘因 至於有甚麼催化劑可以刺激港股估值回升？張氏認為，今年美國聯儲局減息已是大概率事件，考慮到目前多數發達市場如美國、歐洲，甚至是日本的股市都累積了相當程度的升幅，當減息化為現實，資金可能會轉而流向一些較為便宜的市場。

不過，要留意的是，隨着近期聯儲局官員淡化3月減息的可能，現時市場對於減息時間點的預期亦有所推後，多數預期第二季才會開始減息。他說︰「減息是大方向，但何時真正減息仍值得留意。」

事實上，儘管中港股市整體表現令人失望，但也並非全無投資機會。以去年為例，滬深300指數中有近三分之一的成分股仍然錄得升幅，上升的股票以半導體、電動車等科技相關板塊為主。長遠而言，他指「碳中和」概念仍然是一大受惠政策利好的投資主題，可以用「揀股唔揀市」的方式部署。

不炒市 專注高息股 港股方面情況也類同，去年雖然恒指大跌收場，但個別板塊仍然錄得正回報，包括能源股、國際銀行股、電訊股等，這些股票都有一個共通點──股息回報率高。他表示，部署港股時可用「簡單一點」的策略，專注於高息股。他更表示，同樣屬於高息股的內銀股價雖然沒有升幅，但動輒8、9厘的股息率亦吸引了不少投資者，尤其現時這些內銀股的市帳率估值已經極低。

觀乎近年中港股市，似乎看不到像美股那樣持久的升勢。他解釋稱，中國目前正處於經濟轉型階段，內地房地產行業不再是經濟增長引擎，而且頹勢可能還會持續一段時間，某程度上牽制了股市上升空間。

3因素影響美股走勢 近年不少香港投資者因為對本地市場失望，轉投屢創新高的美股。張浩恩表示，單純以PE估值來看，美股有一些調整空間。他解釋指，接下來影響美股走勢的有3大因素，包括貨幣政策、PE估值，以及盈利表現，由去年底開始的升勢主要是靠估值膨脹，他認為大型科技股依然是不容忽視的投資對象，但假如盈利增長未能夠追上估值，某些估值太高的科技股可能會調整。

另外，假如聯儲局把利率維持在高位更長時間，市場可能會開始擔心高息環境對經濟構成壓力，一些去年曾跑輸大市的防守板塊，比如健康護理、公用事業、必需消費品，有機會追落後。