信置擬年內推4盤 One Central Place打頭陣

信置執行董事田兆源表示，年內推出的樓盤以鐵路概念盤為主，包括黃竹坑港島南岸第4B期項目涉368伙，油塘通風樓項目亦有792伙。港鐵錦上路站柏瓏III則計劃年底推出市場，提供680伙。

該集團聯席董事楊文指，旗下與其他發展商合作的維港滙系列項目累沽1,083伙，套現逾183億元，正準備現樓全新示範單位。他預期年內樓市將平穩發展。

華懋3項目蓄勢待發 另一方面，華懋集團亦準備今年推售3個全新項目，重頭戲是與市建局合作的長沙灣東京街重建項目。該集團銷售總監封海倫日前指，該盤屬香港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，提供198伙，主打一至兩房單位，設基座商場。

至於同系西貢蠔涌項目將以現樓形式推出，提供40伙，採低密度設計，大部分單位可享海景。而大埔滘段住宅項目剛已獲屋宇署批出建築圖則。