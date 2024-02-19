信置擬年內推4盤 One Central Place打頭陣
一眾發展商積極籌備龍年開盤大計。信和置業(00083)計劃年內推出4個全新項目，涉及1,961伙，並以中環One Central Place打頭陣，提供121伙，有望季內登場。
信置執行董事田兆源表示，年內推出的樓盤以鐵路概念盤為主，包括黃竹坑港島南岸第4B期項目涉368伙，油塘通風樓項目亦有792伙。港鐵錦上路站柏瓏III則計劃年底推出市場，提供680伙。
該集團聯席董事楊文指，旗下與其他發展商合作的維港滙系列項目累沽1,083伙，套現逾183億元，正準備現樓全新示範單位。他預期年內樓市將平穩發展。
華懋3項目蓄勢待發
另一方面，華懋集團亦準備今年推售3個全新項目，重頭戲是與市建局合作的長沙灣東京街重建項目。該集團銷售總監封海倫日前指，該盤屬香港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，提供198伙，主打一至兩房單位，設基座商場。
至於同系西貢蠔涌項目將以現樓形式推出，提供40伙，採低密度設計，大部分單位可享海景。而大埔滘段住宅項目剛已獲屋宇署批出建築圖則。
一手開單周增4倍
農曆新年假期後，一手市場交投回升，剛過去周末兩日共錄約20宗新盤成交，按周增約4倍，並以減價盤主導。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園亦錄4宗成交，共涉2,560.9萬元，包括以767.7萬元售出1座26樓A8室，實用面積428方呎，兩房間隔，呎價約17,937元。
同時，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，期內售出3伙，包括第3座2樓A8室，實用面積343方呎一房戶，成交價470.59萬元，呎價約13,720元，買家另享約15%現金回贈。
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，兩日售出兩伙，共涉1,191.87萬元，最新沽出Charlot第1B座22樓F室，實用面積423方呎兩房戶，成交價591.68萬元，呎價約13,988元。星星地產旗下元朗雨後也錄兩宗成交，吸金1,241.74萬元。
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