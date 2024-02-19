畢架山花園銀主盤呎嗌新界價

香港經濟前景並不樂觀，傳統豪宅區物業出現斷供潮。九龍塘畢架山花園罕現銀主盤，一個高層大單位以1,050萬元拍賣，每方呎僅約「9字頭」屬新界樓呎價。

環亞物業拍賣下周將推拍上述項目1期5座高層A室銀主單位，實用面積約1,126方呎，套三房間隔，另設工人房，開拍呎價僅約9,325元。同面積單位對上成交為同座中高層A室，去年3月以約1,480萬元登記售出，現開價低約430萬元或約29.1%。

皓畋相連戶叫1850萬 該屋苑同面積對上成交呎價低於9,300元，為2011年同座高層A室以969萬元易手，成交呎價約8,606元。同時，將推拍單位個別銀行網上初步估價約1,234萬元。

此外，忠誠拍賣本周四推出約18項物業，當中亦有豪宅銀主盤。何文田皓畋1座中層E及F室相連戶，實用面積約1,089方呎，推拍價1,850萬元，呎價約16,988元。上址原業主於2016年以約2,347萬元購入，現開價已貶值約497萬元或約21.2%。

黃埔低市價28%推 市區藍籌屋苑再有銀主盤拍賣。普縉將於下周推拍紅磡黃埔花園2期11座低層B室同類單位，實用面積約389方呎，開價400萬元，呎價約10,283元。該行指出，單位市值約560萬元，依此計算，推拍價低約160萬元或約28.6%。

另方面，有市區洋房劈價放售。第一太平戴維斯獲委託出售渣甸山獨立地段睦誠道15號，意向價由早前2.3億元，降至1.9億元。項目現狀為3層高獨立屋，連兩個車位，地盤面積約4,045方呎，實用面積約3,154方呎。