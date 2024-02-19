凱譽傳劈至988萬沽 8年輸逾500萬

二手市場「蝕本貨」仍有承接，尖沙咀凱譽再錄損手個案，兩房單位市傳劈價至988萬元沽出，8年多帳面貶值逾500萬元。

市場消息透露，上述為中層單位，實用面積約488方呎，最初叫價1,150萬元，近日減至1,005萬元，並加佣至約1.5%出貨，再降價17萬元沽出，呎價約20,246元。原業主於2015年底購入，帳面跌價約33.9%。

麗港城移民盤呎價$9825 近日成交蝕幅擴大。美聯何勝康表示，元朗錦田北PARK YOHO Genova第29座中層A室，實用面積約1,061方呎，同區客以1,050萬元承接，呎價約9,896元。原業主持貨不足7年，帳蝕約344萬元或貶值約24.7%。

消息指，何文田ONE HOMANTIN 5座低層套三房戶，實用面積約759方呎，成交價約1,300萬元，呎價約17,128元。原業主2016年8月購入，帳面貶值約11%。

藍籌屋苑亦只有平價成交。港聯置業方健勝指，茶果嶺麗港城18座低層D室三房戶，實用面積約687方呎，放盤約一個月，原業主已移民，減價63萬元，至以675萬元成交，呎價約9,825元。

10大屋苑周末7個買賣捧蛋 中原表示，10大屋苑周末兩日只錄約7宗成交，較對上一周農曆新年間零成交回升，但期內仍有7個項目交投捧蛋，而沙田第一城錄約4宗最多。

個別地區買家於財政預算案公布前偷步入市，美聯蘇順華指出，青衣區過去周六單日連錄至少7宗買賣，青怡花園1座中層兩房戶，成交價368萬元，呎價約10,729元。