股市估市：美科技巨企明顯升過龍

美國1月份核心通脹上升，或受短暫因素影響， 市場估計3月降息機會不大，預期的首次降息時間為5月。同時核心服務通脹高於預期，按月增速達0.7%。娛樂、出行相關分項按月回升，顯示消費需求較強。

1月通常是企業調整價格最多的月份，很多服務價格會重新調整。疫情以來企業成本上升幅度較大，導致這次是近40年調價壓力較大的一年，因此推高1月通脹，後續未必會延續。不過，市場對減息預期可能過於樂觀。

美國聯儲局官員在今年頭6周的大部分時間，都在努力打消市場對當局3月議息會議上降息的預期，並警告有幾項風險可能會使通脹保持在2%以上。美國兩年期和10年期國債孳息率回升，美匯指數曾升至104.8，而美股3大指數表現維持強勁。

部分基金趁高減持套利 股神巴菲特投資旗艦巴郡公司最新監管文件顯示，去年第四季度減持了1,000萬股蘋果公司（Apple Inc.）股票，以此期間平均股價計算，減持市值約18.22億美元。不過，目前Apple仍是巴郡第一大重倉股，在披露持有資產中佔比為50.19%。

近期Apple股價表現並不盡如人意，在美股大型科技公司陣營中明顯掉隊，並已失去市值最大公司的寶座。部分基金開啟減少了對大型科技股的投資，科技7巨頭無一例外被減持，美國科技基金高處不勝寒。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉