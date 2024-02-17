行業剖析：內地電商發展日趨成熟

內地國統局表示，去年社會消費品零售總額按年增長7.2%至47.1萬億元（人民幣‧下同），而去年內地網上零售額按年增長11%至15.4萬億元，並連續11年成為全球最大的網絡零售市場。

去年實物商品網絡零售佔社會零售比重增至27.6%，創歷史新高，而國產品牌銷售額佔重點監測品牌比重超過65%，反映國產品牌在品牌知名度及產品質量方面均受歡迎。

有助推動數碼轉型 除此之外，促進家居消費政策出台後，去年8至12月的適老家具、家庭影院、家用裝飾分別按年增加3.7倍、1.5倍及64.6%；而服務消費更加多元化，在線旅遊、在線文娛和在線餐飲銷售額對網絡零售的貢獻率達到23.5%，推動網絡零售增長2.6個百分點。

商務部表示，內地電子商務交易額由2018年的31.6萬億元增長至2022年的43.8萬億元，實物商品網上零售額佔社會零售總額的比重超過四分之一，規模效益顯著提升。而電子商務亦推動數碼化轉型，國家電子商務示範基地帶動形成服裝、家具等30餘個特色化數碼產業帶。同時，國際合作亦逐步深化，絲路電商夥伴國擴大到30個，而規範體系亦日益完善，商務部印發《「十四五」電子商務發展規劃》並發布行業標準，引導行業規範健康發展。

規管行業遏止亂象 電商的發展亦帶動內地電商直播行業的蓬勃。商務部數據顯示，去年首10個月全國直播銷售額按年增長58.9%至2.2萬億元，佔網絡零售額的18.1%。

不過，直播帶貨市場的增長，亦令行業出現種種亂象，如產品質量差、價格誤導等，因此內地自2021年推出《網絡直播營銷管理辦法（試行）》，以加強網絡直播營銷管理，並維護國家安全和公共利益，涵蓋通過互聯網、應用程序、小程序等，以視頻直播、音頻直播、圖文直播或多種直播相結合等形式展開營銷的商業活動。

內地電商行業料繼續保持增長趨勢，而電商直播行業經整頓後發展會更健康，電商零售貢獻社會零售銷售的佔比將持續提升。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）