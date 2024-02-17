屯門地申建1385伙增3.5倍
屯門藍地位於詠柏苑以南一幅住宅用地，向城規會申請修訂地盤範圍及放寬興建密度，以發展1,385伙分層住宅單位，伙數較2021年獲批方案大增1,078伙，增幅達約3.5倍。
上述地盤鄰近輕鐵站，佔地約10萬方呎，當中約9.58萬方呎由私人持有，其餘為政府土地，整個範圍較獲准方案增加約13.9%。最新地積比率亦要求由2.5倍，倍增至5倍，計劃發展5幢14至27層高分層住宅，另設兩層地庫停車場，總樓面約47.88萬方呎，平均每伙面積約346方呎，較原方案縮減近一半。據悉，申請人為遠東發展(00035)或有關人士。
華懋大埔項目獲批
另屋宇署去年12月批出12份建築圖則，包括7項住宅及商住發展。華懋集團大埔公路──大埔滘段項目，准在一至兩層地庫上，興建8幢樓高6至12層分層樓宇，另設7座兩層高洋房，總樓面約22.6萬方呎。中信泰富荔枝角荔崗街項目，亦准建兩幢樓高21層大樓，另設3層平台及兩層地庫，總樓面約26.57萬方呎。
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