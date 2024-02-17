屯門地申建1385伙增3.5倍

華懋大埔項目獲批

另屋宇署去年12月批出12份建築圖則，包括7項住宅及商住發展。華懋集團大埔公路──大埔滘段項目，准在一至兩層地庫上，興建8幢樓高6至12層分層樓宇，另設7座兩層高洋房，總樓面約22.6萬方呎。中信泰富荔枝角荔崗街項目，亦准建兩幢樓高21層大樓，另設3層平台及兩層地庫，總樓面約26.57萬方呎。