新盤10日5大刁 雲海別墅賣5718萬
豪宅新盤去貨速度有加快迹象，市場於剛過去10日內錄得至少5宗做價屬5,000萬元或以上的大額成交，共涉逾9.4億元。其中，新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅，昨日招標售出一座洋房，成交價5,718.95萬元。
YOHO WEST單日沽3伙
上述為項目的Camellia Avenue 8號洋房，實用面積2,716方呎，屬三房兩套間隔，連715方呎花園，呎價約21,057元。資料顯示，該洋房成交期為720日。而項目由去年10月至今已累售18座洋房，套現逾11.1億元。
同時，新地及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，交投不斷，昨連沽3伙，成交價介乎373.4萬至564.81萬元，套現1,316.31萬元。其中，3A座15樓A7室兩房單位，以564.81萬元售出，呎價約13,776元。該期數提供1,393伙，去年12月初至今累售約1,130伙，總銷售金額逾60億元。
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道瓏碧昨沽兩伙，共涉1,132.7萬元，包括25樓A室一房戶，成交價596.1萬元，呎價約16,839元。
南豐料今年樓市平穩
龍年伊始，發展商期盼新年有新景象。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，過去一年地產行業充滿挑戰，種種因素令樓市復甦步伐稍遜。今年息口雖繼續高企，本港經濟活動面臨挑戰，但未來仍具備不少利好因素，如聯儲局大機會停止加息及美國大選將至等，加上減辣有望，預期今年樓市會平穩發展。
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