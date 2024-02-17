新盤10日5大刁 雲海別墅賣5718萬

上述為項目的Camellia Avenue 8號洋房，實用面積2,716方呎，屬三房兩套間隔，連715方呎花園，呎價約21,057元。資料顯示，該洋房成交期為720日。而項目由去年10月至今已累售18座洋房，套現逾11.1億元。

南豐料今年樓市平穩

龍年伊始，發展商期盼新年有新景象。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，過去一年地產行業充滿挑戰，種種因素令樓市復甦步伐稍遜。今年息口雖繼續高企，本港經濟活動面臨挑戰，但未來仍具備不少利好因素，如聯儲局大機會停止加息及美國大選將至等，加上減辣有望，預期今年樓市會平穩發展。