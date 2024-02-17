小巴大王傳3200萬沽舖

舖市錄投資者出貨。市場消息指，人稱小巴大王的資深投資者馬亞木或有關人士，傳以約3,200萬元沽觀塘地舖，持貨逾19年帳賺逾1,400萬元。

該舖坐落於瑞和街28至48號南安大樓地下，建築面積約1,000方呎，月租約13萬元，以成交價計，回報率約4.9厘。

旺角舖劈至5000萬易手 另外，旺角太子道西139號地舖連入則閣樓，租客包括找換店及漢堡包店等，以約5,000萬元登記售出。

據了解，該舖原先叫價約8,300萬元，最終累減約3,300萬元沽出，劈幅高約四成。物業地下建築面積約1,120方呎，入則閣樓約600方呎，現時部分連租約，租金回報率逾3厘。原業主於2010年以約3,888萬元買入，物業近14年升值約1,112萬元或約28.6%。