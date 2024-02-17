全球豪宅跌租 港季挫2%

上季豪宅租金下跌城市

全球豪宅租金走勢放緩。有報告指，去年第四季全球主要城市豪宅平均租金按季回落約0.6%，為自2021年第一季以來首次錄得季度下跌，其中，香港租金按季下跌約2%。

萊坊發表《2023年第四季全球豪宅租金指數》，涵蓋全球10個主要城市，以按季計，該批城市中有5個的豪宅租金下跌，另外分別有3個上升與兩個未有變化。而截至去年12月的過去一年，該批城市豪宅租金平均上漲約5.2%，儘管高於疫情前，惟仍低於同年第二季的約8.1%升幅，為自2021年第三季以來的低位。

萊坊董事王兆麒指出，本港豪宅租賃市場穩步改善，上季租金按年上漲約0.9%，惟按季向下。他指，傳統上冬季是租賃市場淡季，受季節性影響本港租金錄得季度下跌。而跨國公司縮減規模和首次公開招股活動淡靜的情況下，豪宅尋找租客亦挑戰重重。

料今年港樓租金升達8% 儘管本港豪宅租金已從疫情低位回升，但仍低於5年前水平。展望今年，在吸引海外人才來港的新刺激措施下，2024年一般住宅租金將上升約5至8%，豪宅租金將漲約3至5%。