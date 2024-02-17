藍籌盤龍年頭炮見紅

第一城連錄兩蝕讓 太古城貶兩成 龍年二手樓市氣氛未見好轉，藍籌屋苑響頭炮即「見紅」。鰂魚涌太古城三房單位樓價再跌穿千萬元，劈至970萬元售出，樓價3年多貶值約19%。沙田第一城更連錄兩宗蝕賣，三房單位不足兩年帳面跌價約17%，呎價險守約一萬元價位。

太古城2月暫錄約5宗二手買賣。中原張光耀表示，屋苑恆山閣高層B室，實用面積約684方呎，三房間隔，望園景，去年12月放盤叫價1,138萬元，累減168萬元，獲用家承接，呎價約14,181元。原業主於2020年以1,200萬元買入，帳面需蝕讓230萬元。

港運城3年帳輸250萬 港島私人屋苑新一年即錄損手。世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角港運城2座高層B室，實用面積約744方呎，套三房設計，今年初才以1,300萬元蝕讓價放盤，減價百萬元後，以1,200萬元易手，呎價約16,129元。原業主於2021年1月才以約1,450萬元購入，持貨約3年帳面虧損250萬元，期間跌價約17%。

細價盤情況相若。美聯黃錦瀚表示，沙田第一城7座低層A室，實用面積約515方呎，成交價565萬元，呎價約10,971元，原業主2021年3月以682萬元購入，帳面蝕讓117萬元。

同屋苑8座低層B室，實用面積約451方呎，同以565萬元沽出，呎價約12,528元，不足4年帳蝕140萬元。

荔枝角美孚新邨收租盤棄守，香港置業吳志輝稱，屋苑3期百老匯街63號高層D室三房戶，早於2020年已開價960萬元放盤，當時仍有租客居住，至近日交吉積極放售，累減約301萬元，以659萬元售出，呎價約10,030元。

豪宅跌價更驚人。資料顯示，西半山殷然一個高層逾1,100方呎單位，以3,480萬元登記售出，呎價約3萬元，料創同類型單位新低，約8年帳面貶值近20%。

代理行去年虧損 擬關店 此外，樓市表現疲弱，代理生意淡靜。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，公司去年佣金收益錄約12億元，雖按年增約兩成，但仍錄虧損。分行及人手數量亦縮減，分行由2023年約197間，減至今年2月約185間，計劃今年再減少數間。人手由去年初約2,100人，略減至最新約2,024人，今年目標維持現有數量。

該行主席施慧勤指，去年受加息影響，經濟表現乏力，樓價拾級而下，公司將繼續汰弱留強，目標盡量降低租金成本，削減位置不合適的分行，新進地區則有機會進行擴充。

廖又預期，今年樓價走勢視乎多項因素，如財政預算案會否進一步就樓市減辣或全面撤辣，息口走勢及人才效應等，若出現上述利好因素，今年樓價將有約8%增長，反之有機會繼續下跌。