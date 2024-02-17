●新加坡昨發表2024財年財政預算案，預算盈餘為8億坡元，相當於國內生產總值（GDP）的0.1%。財長黃循財表示，一籃子家庭保障計劃的額外支持預算達19億坡元（約110億港元），包括向符合條件的公民提供200至400坡元（最多約2,324港元）的特別生活費補助，以助抵銷通脹。

●支付平台內地電子錢包支付寶數據顯示，年初一至初四期間，內地遊客外遊首選仍然是香港和澳門，消費金額和筆數自初一起攀升。整體消費金額、筆數和人數香港最多，其中在港交易筆數較新冠疫情前的2019年同期增45%。