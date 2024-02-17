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●新加坡昨發表2024財年財政預算案，預算盈餘為8億坡元，相當於國內生產總值（GDP）的0.1%。財長黃循財表示，一籃子家庭保障計劃的額外支持預算達19億坡元（約110億港元），包括向符合條件的公民提供200至400坡元（最多約2,324港元）的特別生活費補助，以助抵銷通脹。
●渣打集團(02888)公布，61歲的Diane Jurgens已獲委任為公司獨立非執行董事，自3月起生效，她曾任華特迪士尼公司首席信息官兼執行副總裁。而獨立非執行董事Gay Huey Evans及唐家成將分別於2月29日及5月9日退任董事會成員，唐氏現為港府去年成立的促進股票市場流動性專責小組主席，他將專注其香港業務的發展。
●捷榮國際(02119)宣布，經考慮集團的財務及現金流狀況，適逢集團歡賀其創辦逾90年，董事會議決，批准宣派和派付特別股息每股13.87仙。特別股息將於3月11日或前後派付予於3月4日名列公司股東名冊的股東。
●支付平台內地電子錢包支付寶數據顯示，年初一至初四期間，內地遊客外遊首選仍然是香港和澳門，消費金額和筆數自初一起攀升。整體消費金額、筆數和人數香港最多，其中在港交易筆數較新冠疫情前的2019年同期增45%。
●惠理集團(00806)公布，於今年1月31日的未經審核管理資產總值約為52億美元，按月跌7.14%，連挫兩個月。
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