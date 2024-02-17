Nike擬季內炒1600人

繼美國科技企業連環爆出大規模裁員消息後，裁員潮更進一步蔓延至其他行業。著名運動品牌Nike計劃裁減約2%的員工，相當於約1,600人，作為成本削減措施之一。外媒引述該公司的內部備忘錄稱，有關行動於周五開始，料本季結束前將完成。

於此前公布的業績中，Nike已預告將透過削減人手、簡化組織架構等方式，冀於3年內節省約20億美元的成本。Nike行政總裁多納霍伊於最新的備忘錄表示，正利用資源增加跑鞋、女裝等類別的投資。據了解，本輪裁員應該不會涉及Nike零售門店、配送分銷中心的員工，而負責創新的團隊也不受影響。

Toast裁減12%員工 另外，專注餐廳營運及管理軟件的美國科技公司Toast亦宣布裁員，涉及約550人，佔該公司員工總數約12%。該公司表示，裁員旨在改善經營收支。作為最新加入裁員行列的科技公司，Toast的股價表現與其他如日中天的大型科企比較，明顯相形見絀，自2021年上市以來股價累跌逾半。

有消息人士稱，今次Toast的裁員將涉及最多約5,500萬美元的遣散費等成本。