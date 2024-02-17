福特通用汽車考慮引入合作夥伴

坐擁成本優勢的中國車企相繼「出海」開疆拓土之際，美國汽車製造商福特（Ford）及通用汽車（GM）分別表示，會考慮引入合作夥伴，以降低電動車成本。

通用汽車表示，若能夠在不面向消費者的技術領域引入合作夥伴，讓研發及資本方面更有效率，集團將全力以赴。

福特的行政總裁法利（Jim Farley）在發表演講時亦放言願意跟其他車廠合作，以降低電動車電池成本，直言如果未能跟中國車廠公平競爭，未來數年20至30%收入將面臨風險。

冀降電動車成本 與華競爭 福特預期今年電動車業務將錄得經營虧損50億至55億美元，導致福特正在延遲或削減電動車的開支。法利透露已成立專門團隊，設計可以跟比亞迪售價低至7.38萬元人民幣的「海鷗」系列競爭的小型及低成本電動車款。他並表示，福特正在重新制訂電動車電池發展計劃。

法利又敦促華爾街忘記特斯拉（Tesla），聲稱福特的車隊業務Ford Pro才是汽車業的未來，並表示Ford Pro業務擁有50萬用戶，毛利率達50%。福特早前預計今年該部門的稅前利潤將增加到80億至90億美元。