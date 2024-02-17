Coinbase兩年首錄盈利 股價曾漲16%

比特幣近日表現

地緣政治局勢不穩，新興避險資產加密貨幣氣勢如虹，連帶加密貨幣交易平台Coinbase兩年來首錄盈利，收入及純利表現均勝市場預期，目標2024年首季錄4.1億至4.8億美元的訂閱和服務收入，股價周五早段曾飆16.88%。

上季賺2.7億美元 經營開支減 Coinbase去年第四季盈利2.73億美元，2022年同期蝕5.57億美元；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年扭虧，賺3.05億美元，按季升68.5%；收入9.04億美元，按年及按季增長49.54%及45.2%，其中用戶與服務收入按年升32.74%至3.75億美元。經營開支按年降29.2%，至8.38億美元。

全年計，該企盈利及經調整EBITDA均按年扭虧為盈，錄9,487.1萬美元盈利，2022年則蝕26.24億美元；經調整EBITDA賺9.64億美元，2022年虧損3.71億美元，雖然收入按年下滑7.04%至29.27億美元，但營運開支銳減44.61%至32.7億美元。

加密幣交易量增 比特幣最多 上季加密貨幣交易量達1,540億美元，按年增加6.2%，其中消費者交易量290億美元，按季飆1.63倍，機構交易量錄1,250億美元，亦增92%，而加密貨幣「大哥」比特幣貢獻最多，整體交易量佔31%，交易收入佔比則達29%。

至於比特幣幣價日前衝破每枚5.2萬美元大關後，昨日一度回落至51,370美元低位，但及至晚上約9時，報52,580美元。有分析指，4月將發生每4年一次的「比特幣減半」，意味挖掘比特幣的難度增加，將利好比特幣價格。